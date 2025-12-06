Jílek poprvé v kariéře slaví triumf ve Světovém poháru, děkoval Sáblíkové: Vnímal jsem ji
V Heerenveenu došlo na olympijský předkrm rychlobruslařů na nejdelší trati. Muži jeli v sobotu odpoledne závod na 10 000 metrů i s Metodějem Jílkem. Devatenáctiletý talent znovu prokázal svou výkonnost a poprvé v kariéře opanoval závod Světového poháru. Výkon 12:29.63 je nejen jeho osobní rekord, ale také čtvrtý nejlepší čas historie na této vzdálenosti.
Více než solidně zajel závod italský světový rekordman a mistr světa Davide Ghiotto. Jeho čas 12:33.37 byl v tu chvíli zralý na výhru. Italský rutinér postupně zrychloval a několik posledních kol zajížděl čas pod třicet sekund na jeden ovál.
Jenže až po něm šli na věc ve dvojici proti sobě Jílek a francouzská kometa této sezony Timothy Loubineaud. Možná Jílkovi pomáhalo, že několik úvodních kol jeli s Francouzem bok po boku a na protilehlé rovině si tak mohli vypomoci. Netrvalo to však dlouho a Jílek Francouzovi ujel a udělal si z klání v zaplněné hale v Heerenveenu vlastní závod.
„Měl jsem to propočítané. Chtěl jsem začít trochu pomaleji. Hned po startu jsem se cítil hodně dobře, tak jsem to trochu stáhnul a hodně jsem se právě střídal s Francouzem. To mi pomohlo a pak už jsem jel za vlastní síly,“ popsal úspěšnou taktiku Jílek.
V hledišti nechyběla ani Martina Sáblíková, která přišla svého nástupce podpořit a byla poměrně hlasitá, když českého benjamínka povzbuzovala. „Vnímal jsem ji. Stála hned u cíle. Určitě to bylo něco, co mi ve výkonu pomohlo,“ děkoval své slavné krajance.
Zatímco se zdálo, že Ghiotto skutečně postupně zatápěl pod kotlem, tak Jílek tyhle domněnky smazal. Sám totiž jel pod třicet sekund na kolo pravidelně skoro od začátku závodu a postupně si na Itala vydupal znatelný náskok.
V posledních dvou kolech, kdy to Ghiotto napálil, Jílek sice nějaký čas na Itala ztratil, ale celkově už o prvenství nemohl přijít. Možná se zdálo, že Ital nerozvrhnul síly zcela dokonale, protože v posledních kolech působil poměrně svěžím dojmem, a kdyby se jelo dál, možná by pokračoval v rychlém závěru, ale na kdyby se nehraje.
„Věřil jsem tomu někdy od poloviny závodu. Znám svoje konkurenty a věděl jsem, že nejspíš ti za mnou tak dobrý čas v těchto podmínkách nezajedou. Takže jsem si tak na 90 procent říkal, že budu první,“ kalkuloval Jílek už během závodu.
Dopoledne byl rychlejší „ruský Polák“
Jílek se dostal do vedení skoro čtyři sekundy před Ghiottem. Jeho čas 12:29.63 je čtvrtým nejlepším v historii rychlobruslení na trati deseti kilometrů. „Jsem nadšený, že je to můj osobní a zároveň tedy národní rekord. Super závod. Vše se povedlo tak, jak mělo,“ liboval si vítěz závodu. „Je pravda, že teď jsem hodně vyčerpaný, ale dokázal jsem v závěru přes tu bolest jít,“ doplnil hned po závodě.
Ten nejrychlejší drží právě Ghiotto, který v lednu tohoto roku dal čas 12:25.69. Bylo to však na vysoko položeném oválu v Calgary. Ital má ještě jeden svůj výkon lepší než Jílek. Bylo to v roce 2024 v Inzellu. Čas 12:26.30 však nebyl oficiálně uznán kvůli absenci rozhodčích Mezinárodní bruslařské unie a dopingových komisařů na soutěži nižší úrovně.
Zajímavostí je, že druhý nejrychlejší čas všech dob byl v Heerenveenu k vidění už dopoledne. V kategorii B se o něj postaral supertalent Vladimir Semirunij. Původem Rus, který však od srpna tohoto roku má polské občanství. Jeho výkon 12:28.05 by tak stačil v hlavním závodě i na Jílka.
Je to do jisté míry paradox, že se něco podobného stalo, ale dohromady se časy z obou programů nesčítají, takže Semirunnij Jílka o jeho první vítězství ve SP nepřipravil. Polák každopádně ukázal, že ve světě rychlobruslení rostou mladé pušky.
Dříve se říkalo, že na desetikilometrovou trať závodník musí dozrát. V Heerenveenu brali nejlepší časy devatenáctiletý Jílek a o tři roky starší polský reprezentant. V součtu by až za nimi skončili kromě Ghiotta a Loubineauda taky hvězdný Nor Sander Eitrem či domácí borci. Nizozemci vyklidili pozice. Nejlepším z nich byl až pátý veterán Jorrit Bergsma.
Výsledky závodů Světového poháru v rychlobruslení v Heerenveenu:
Muži:
10.000 m: 1. Jílek (ČR) 12:29,63, 2. Ghiotto (It.) 12:33,37, 3. Loubineaud (Fr.) 12:36,61.
Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. Loubineaud 151, 2. Jílek 150, 3. Eitrem (Nor.) 145.