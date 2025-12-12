Další úlet hokejisty Réwaye: Vyhazov kvůli nefunkčnímu budíku? Trenér odkryl realitu
Slovenský útočník Martin Réway (30) patřil mezi hokejisty, od kterých si lidé mnoho slibovali. V posledních letech je ale rodák z Prahy známý spíše svými maléry. Poslední z nich přidal v Liptovském Mikuláši, odkud ho za zajímavých okolností vyřadili z týmu...
Svým fantastickým výkonem pomohl Slovákům v roce 2015 k bronzu na MS dvacítek a ve stejnou dobu okouzloval svým výkonem v A-týmu pražské Sparty, kde v juniorském věku sbíral přes bod na zápas. Zdálo se, že československá hokejová scéna sleduje zrod jedné z největších hvězd. Ta ale nakonec plně nezazářila a v posledních letech spíš poblikává. Přišlo obvinění z užívání alkoholu a drog i další kauzy, které Martinův obraz pošramotily.
A narovnat se mu ji nepodařilo ani v doposud posledním působišti. Za Liptovský Mikuláš odehrál během této sezóny dvacet zápasů, ale teď to vypadá, že si Réway balí kufry. Vysvětlení před časem zveřejnil na sociálních sítích. Vše mělo spustit vyšetření, které Slovákovi domluvil klub.
„Ahoj lidi a fanoušci Liptovského Mikuláše. Tímto dnem končím v L. M. Všichni mě znáte, nejsem a nebyl jsem dokonalý, ale na ledě jsem vždy nechal všechno. Ale udělal jsem jsem před zápasem v tréninku hlouposti, za které jsem se omluvil a zaplatil pokutu. Na utkání se Slovanem jsem si natáhl křížový kolenní vaz a včera jsem měl jít na magnetickou rezonanci. Bohužel jsem zaspal, nezvonil mi budík,“ líčil Martin svou verzi příběhu, kterou pak pověděl také Denníku Šport.
„Nebylo to úmyslné, ale v noci jsem se budil pro bolest kolena. Moc jsem toho nenaspal. Hned večer jsem se chtěl omluvit, že to nebylo úmyslné. Říkal jsem, že si to zkusím vyřídit sám, abych mohl co nejdřív na magnetickou rezonanci s bolavým kolenem,“ drmolil. Jenže při jeho slovech se český trenér Liptovského Mikuláše Aleš Totter nejspíš musel držet za hlavu.
„Ano, vyřadil jsem ho. Nechtěl jít k doktorovi. Požadovali jsme, aby měl krevní testy, protože bez toho se dále nepohneme. Ty odmítl. Termín magnetické rezonance, na kterou podle vlastních slov zaspal, byl v 15:30 odpoledne, ne v sedm ráno. Je to těžká situace a mně je velmi líto, jak může dopadnout takto talentovaný člověk a hráč. Nevím, jestli mu ještě někdo dokáže pomoct,“ povzdychl si kouč v rozhovoru pro hokejportal.net. Rozhodnutí o setrvání v klubu podle všeho nyní závisí na jeho majiteli Róbertu Luptákovi, který už dříve řekl, že si to Réway musí »nejprve poukládat v hlavičce a potom se ukáže, co bude dále«.
Otázkou je, jaký vliv by to mělo na situaci v klubu samotném. „Nevím, co hráči a jestli by ho vzala kabina a celý trenérský tým. To nedokážu říct. Teď je to na Martinovi. Můžeme si povídat o tom, že jedna strana má větší pravdu a druhá menší, ale ten krok je stále na něm. Aby byl zdravý. A od toho se to bude odvíjet. Že si zajde k lékaři a určí se přesná diagnóza,“ pravil Totter.