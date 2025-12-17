Biatlonistka Davidová při přesunu do Francie: Šokovala ji letuška!
Poslední zastávka v tomto roce čeká na české biatlonisty. Franczouské Annecy hostí třetí díl Světového poháru. Markéta Davidová (28) se po zranění trápí se střelbou, ale fanoušci jsou stále na její straně. Teď na ni čekal překvapivý vzkaz na palubě letadla.
Celé Česko s napětím čekalo, v jakém rozpoložení se vrátí Markéta Davidová na biatlonové tratě po dlouhém zranění zad. Problémy s ploténkou se zdají být vyřešené. Výpadek a potíže s držením těla se ale odrazily na střelbě, která »Makulu« v některých závodech trápí. A tak její podporovatelé zkouší vše možné, aby své oblíbenkyni pomohli.
To se ukázalo i teď, když se čeští biatlonisté vydali do francouzského Annecy. Když si Markéta na palubě letadla objednala vodu, čekalo ji milé překvápko. Na lahvi měla připnutý ubrousek s dojemným vzkazem od letušky. „Držím palce do Annecy! Ať proměníš pět černých terčů v bílé!“ stálo na něm v angličtině.Tak snad vše klapne dle přání a Makule to ve Francii zase cinkne.