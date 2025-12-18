Jak Nedvěd a Grygera lanaří k reprezentaci trenéra Koubka: Potupa v putyce!
Český fotbalový národ se u piva hádá: Je to nový díl seriálu Hospoda, skrytá kamera, nebo vážně schůzka bafuňářů s budoucím koučem národního mužstva pro boj o mistrovství světa?!
C je správně! Na fotce, kterou v úterý večer jako první zveřejnil Kladenský deník a která obletěla republiku rychleji než Ježíšek s dárky, sedí u stolu trenérský bard Miroslav Koubek (74) s místopředsedou FAČR Zdeňkem Grygerou (45) a generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem (53).
V lokále kladenského Penzionu 68 – ano, jak název napovídá, barák patří opravdu rodině slavného hokejisty Jaromíra Jágra (53) – zrovna štamgasti sledovali televizní přenos ze severské kombinace z kazažského Aktobe. Jediný explzeňský kouč měl před sebou pití, vyšňoření internacionálové ve službách mocipánů ze Strahova jako »U Suchánků« se založenýma rukama poslouchali.
„Stav české reprezentace nelze vystihnout lépe,“ nevěřila svým očím fotbalová veřejnost. Do baráže o MS 2026 zbývá méně než 100 dní: Češi vyzvou doma Irsko 26. března a v případě výhry o pět dní později i vítěze duelu Dánsko – Severní Makedonie.
Z domova v papučích
Nedvěd a spol. stále marně hledají kouče. Trpišovského nepustila Slavia, Chorvat Bilič řekl: „Určitě bych neodmítl večeři s Pavlem Nedvědem. Pane bože, vždyť on vyhrál Zlatý míč! Ale Česká republika není moje volba!“ A tak se FACŘ vrátil k variantě s Koubkem, jehož si údajně tým nepřál, což tlumočili vedení lídři Souček s Coufalem.
Možná i kvůli tomu ostřílený harcovník zvolil k jednání obyčejnou putyku, kam z domova v Kladně dojde v papučích. Někdejším hvězdám Juventusu i nároďáku se kvůli momentce z hospody směje půlka Česka. Ale stačí ještě zazvonit u trenérovy Věry, která nelibě nese manželův aktivní důchod a už pár let mu balí kufry – a bude konečně hotovo!
Hlas »lihu«: Vezme to! Co asistenti?
Sejít mezi šesti očima v salónku nóbl podniku? To není nic pro tuzemskou fotbalovou generalitu! Nedvěd s Grygerou proto přijeli za trenérem Koubkem do hospody »U Jágrů« v Kladně-Ostrovci a jednali mezi ostatními hosty.
„Samozřejmě jsem něco slyšel, ale nezlobte se, neřeknu to. Z toho, co jsem zaslechl, tak to (Koubek) asi vezme, ale jedná se pouze o můj názor,“ citoval Deník jednoho z nich.
K jiným stolům se doneslo, že se ti tři bavili o jménech případných Koubkových asistentů. Podle kuloárů si trenér řekl o bývalého reprezentanta Jaroslava Plašila (43), kterého si přál nevyplašit i dočasný kouč Köstl, a Marka Bakoše (42) z Plzně.