Neměl to lehké. Réway se vinou problémů se srdcem v sezoně 2016/2017 prakticky neukázal na ledě. Na začátku minulého ročníku oprášil sen o NHL, po pěti zápasech za farmu Montrealu Laval Rocket ale v zámoří skončil. Kývl na nabídku Slovanu Bratislava, o šťastném rozhodnutí se však mluvit nedá.

„Když jsem sledoval zápasy Slovanu, bylo jasné, že byla pro Martina KHL příliš vysoko. Měl jít o úroveň níž, tam se rozehrát a dostat se zpět do formy. Následně absolvovat kvalitní letní přípravu a potom do toho jít naplno. Umí být produktivní, ale v KHL se ukázalo, že na to neměl po fyzické stránce," řekl trenér Vladimír Vůjtek, který Réwaye vedl u slovenské reprezentace.

Třiadvacetiletý talent byl představitelem nové generace slovenských hokejistů. Nicméně uvadl, koneckonců stejně jako kompletní národní tým. Ve Slovanu odehrál nakonec jen 18 zápasů s jedním gólem a čtyřmi asistencemi.

„V devátém utkání dal gól, ale pak se začal úplně vytrácet. Zápasy byly fyzicky náročné, šly rychle za sebou a on potřebnou kondici na tuto ligu neměl," všiml si Vůjtek.

Zvládne návrat? To není vůbec jisté

Kariéru se Réway pokouší už poněkolikáté restartovat. Po neúspěšné zkoušce v Hradci Králové zamířil do Dolného Kubína hrajícího až třetí nejvyšší slovenskou soutěž.

„Má to složité kvůli vážné nemoci, kterou utrpěl. Dostat se zpět do špičkové formy pro mezinárodní hokej je po roční pauze vždycky náročné. Vyžaduje to velké množství dřiny. Nejsem si jistý, jestli to Martin vůbec dokáže. Chybějí mu potřebné vlastnosti," přiznal Vůjtek.

Réway už si za Dolný Kubín připsal první start, týmu pomohl dvěma asistencemi k výhře 7:3 nad Partizánskym. „Dohodli jsme se na dobu neurčitou. Chtěl jsem si hlavně zahrát. Ani nemám smlouvu, jsme dohodnutí ústně, že když budu chtít odejít, budu moct odejít. Do této doby se budu snažit pomoct klukům," prozradil třiadvacetiletý forvard tivi.sk.

„Je mi jasné, že se mi nebudou ozývat týmy jako Petrohrad, nebo Kazaň. Nemám rozhodně velké oči. Ale když bude nabídka dávat smysl pro mě i tým tak, abych se vrátil do velkého hokeje, budu o tom uvažovat a nemám problém. O peníze vůbec nejde," rozebíral Réway své možnosti.

Šikovný útočník vyniká nadstandardním hokejovým myšlením a obrovským přehledem na ledě. Během své kariéry těžil z produktivity. Ve Spartě i švýcarském Fribourgu měl v průměru víc než bod na zápas.



„Ve Spartě bodoval pravidelně a nakonec za podivných okolností odešel. Následně byl produktivní i ve Švýcarsku, ale ani tam už po sezoně nechtěli. Něco se jim zjevně nepozdávalo," poukazuje Vůjtek.

„Sám jsem se radil hned s několika lidmi o tom, jak k němu přistupovat. Jestli na něj udeřit silou, nebo mu mazat med kolem úst. Ať už to bylo jakkoliv, vždy dokázal vymyslet něco, co nikdo nečekal. Něco, co se vymyká dění v kolektivu," navázal na svá předchozí slova český kouč. „Jen těžko se s ním dalo vyjít. Jednoduše se nedokáže zařadit do party. Jako kdyby hledal něco, čím by upoutal. Jediný, kdo to s ním uměl, byl Ernest Bokroš," ukázal Vůjtek na trenérského kolegu, který měl Réwaye na starosti u slovenských mládežnických reprezentací.

„Hokejovým myšlením je génius. Má úžasnou bekhendovou přihrávku přesně na hůl - to nebylo k vidění, ani když se hrál hokej v mnohem nižším tempu. Jeho schopnost na ledě něco vymyslet je jedinečná. Ale k tomu všemu patří i fyzická zdatnost," rozebírá Vůjtek.

Má vůbec Réway ještě šanci? Zdá se, že jeho kariéra upadla na dno, ze kterého se bude velmi těžké zvednout. Na druhou stranu právě tento pád by mu nakonec mohl pomoct otevřít oči.