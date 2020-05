Jako Réway měl na NHL, skoro zabil sebe i tři kamarády. Skončil na stavbě | iSport.cz

Za Piešťany odehrál Milan Kolena v sezoně 2015/16 jen 14 utkání s bilancí 0+2 a zamířil za hokejovým štěstím do Anglie. • profimedia.cz

Pamatujete na MS juniorů v roce 2014 ve švédském Malmö? O zlato připravil domácí výběr až v prodloužení Fin Rasmus Ristolainen, Kanada navzdory výkonům Anthony Manthy a Jonathana Drouina skončila bramborová. Za Rusko zářil Andrej Vasilevskij, v současné době jeden z nejlepších brankářů NHL. Češi i Slováci shodně padli ve čtvrtfinále, naši východní sousedé alespoň dodali do TOP 10 kanadského bodování tři zástupce. Martina Réwaye, Dávida Grígera a Milana Kolenu. O posledním jmenovaném je náš příběh, notně pohnutý.

Kolena platil za obrovský talent slovenského hokeje. Rodák z Martina nechyběl snad v žádné mládežnické reprezentaci, na šampionátu osmnáctek měl na dresu kapitánské céčko, stejně tak na zmíněném MS v Malmö na přelomu roku 2013 a 2014. Tam utvořil elitní útočné komando s Réwayem a Grígerem a společně vygenerovali za pět utkání fantastických 28 bodů.

181 centimetrů vysoký Kolena sám dal čtyři branky a přidal i stejně asistencí, do semifinále ale nepustila Slováky rychta 0:6 od Švédů. Ve stejné fázi vypadli i Češi po porážce 3:5 s pozdějšími šampiony z Finska. Od nadupané sestavy, ze které vyčnívali David Pastrňák, Dominik Simon, Ondřej Kaše nebo Radek Faksa, se čekalo víc. Výhra 5:4 po nájezdech nad silnou Kanadou a 4:1 ze vzájemného duelu se Slováky ze skupinové fáze přišla vniveč.

Ale zpět ke Kolenovi. Přestože na draftu 2013, kde si stejně starého Réwaye vzal ve 4. kole Montreal, neuspěl, na NHL si brousil zuby dál. Mluvilo se o něm, kor když v 18 letech devětkrát nastoupil za Slovan Bratislava v KHL. Skauti několika organizací jeho jméno na svých listech talentů evidovali.

Ale rok 2014, který tak skvěle začal, měl pro mladého hokejistu skoro tragický konec. V sobotu 17. listopadu cestou z diskotéky vjel do protisměru a poslal své auto v obci Turčianska Štiavnička v okrese Martin přímo do stromu. V krvi měl 1,8 promile alkoholu, policie vyčíslila škodu na 25 tisíc eur. Hrůza, při které mohly vyhasnout čtyři životy.

Velké štěstí, že se za bílý Kolenův sporťák pár okamžiků před nehodou zavěsila policejní hlídka, která po bouračce okamžitě zavolala sanitku. Kolenu museli záchranáři na místě oživovat, s vážnými frakturami pánve a ruky skončil v nemocnici a okamžitě podstoupil operaci. Vážně zranění byli i tři jeho spolucestující.

„Od té chvíle jsem neměl na Slovensku kdovíjaké jméno. Ne každý chtěl mít v týmu hráče, který opilý způsobil dopravní nehodu,“ přiznal Kolena v upřímném rozhovoru pro sport.sme.sk.

Bohužel nešlo o jediný Kolenův alkoholový výstřelek. Danou sezonu 2014/15 sice začal v ambiciózním týmu HC Košice, který následně slavil druhý mistrovský titul v řadě, po třinácti duelech se ale musel vrátit do mateřského Martina. Důvody? Na jeden z tréninků přišel opilý, což košické vedení odmítlo akceptovat.

„Dva a půl měsíce po nehodě jsem se učil znovu chodit. O berlích. Za prvních dvacet dnů, kdy jsem jen ležel na lůžku, jsem zhubl asi sedmnáct kilo. Nad fyzickou bolestí ale převažovala ta psychická. Nebyl jsem schopen se postarat sám o sebe. Nedokázal jsem jít na záchod. Když jsem se začal hýbat, strašně to bolelo,“ vzpomíná Kolena, který dostal za bouračku čtyřletou podmínku, přestože mu hrozil jeden až tři roky v base.

Navíc přišel o MS juniorů 2015 v Kanadě, kde parta okolo nejlepšího brankáře šampionátu Denise Godly a nového kapitána Réwaye brala senzační bronz.

Nakonec se ale Kolena uzdravil a vrátil na led. Happy end se ale nekonal. V sezoně 2015/16 zkusil štěstí v Žilině a Piešťanech, ale na svou předchozí výkonnost nenavázal. Za 19 utkání zaznamenal jen pět bodů a odhodlal se k radikálnímu kroku, zkusit si hokej na Britských ostrovech, kde strávil tři sezony.

Můj syn nesmí být jako já!

Nejprve hrál v Telfordu Tigers nižší soutěž, později povýšil o patro výš do elitního Sheffieldu Steeldogs. Samozřejmě vyčníval, celkových 117 utkání přetavil v 195 bodíků. V letošní sezoně už ale u jeho jména server Elite Prospects mapující kariéry a angažmá hokejistů žádnou zmínku nemá. Kolena pověsil brusle na hřebík.

„Šel jsem tam za hokejem, ale už tehdy jsem věděl, že v mém životě půjde na vedlejší kolej,“ přiznal Kolena, kterému se během jeho britského dobrodružství rozpadlo manželství. Kvůli dceři Viktorii se proto vrátil na Slovensko.

A jelikož byl v Anglii jen poloprofesionál, přičichl tam k novému řemeslu, práci na stavbě. V podobně zaměřené firmě maká dodnes. Je to náročná šichta, vstává v šest ráno, na stavbě je do pěti odpoledne. Ale nestěžuje si, navíc letos konečně dostane zpátky i řidičský průkaz.

„Stavíme velké ulice v Martině a okolí. Hokej už nehrozí. Maximálně si půjdu večer někam zabruslit. Neměl jsem nejlepší životosprávu. Když budu mít syna a bude z něj hokejista, určitě mu poradím, aby nedělal to, co já,“ uzavřel povídání pro SME.sk Kolena, který má v 25 letech všechno před sebou.

Jen k tomu už nebude potřebovat led a hokejovou výstroj. A osud jeho spoluhráčů ze silného slovenského útoku? Ten Réwayův je veřejně známý. Dál bojuje s psychickými a zdravotními démony, letos se představil i v extralize za Kladno, za 17 utkání ale zapsal jen šest asistencí a zamířil do Popradu. Dávid Gríger pak sedm let oblékal dres Energie Karlovy Vary, letos za 48 utkání vygeneroval 37 bodů, a na konci dubna ohlásil svůj přesun do Liberce.