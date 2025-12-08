Tottenham vs. Slavia v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě?
Fotbalisty Slavie čeká výjezd na ostrovy, kde je přivítá londýnský Tottenham. Mužstvo Jindřicha Trpišovského zatím v Lize mistrů získalo tři body a stále čeká na první výhru v milionářské soutěži. Bude to v Londýně? Zápas začíná na stadionu Tottenhamu Hotspur v úterý od 21:00. Kde sledovat Tottenham vs. Slavia živě?
Vše o utkání Tottenham Hotspur vs. Slavia Praha
Datum a čas: úterý 9. prosince, 21:00
Místo konání: Tottenham Hotspur Stadium
Ligová fáze: Ligy mistrů 2025/26
Rozhodčí: Benoît Bastien (Francie)
TV přenos: Nova Sport 3, Oneplay, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Tottenham vs. Slavia živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Slavie v duelu Ligy mistrů proti Tottenhamu, můžete sledovat na Nova Sport 3 a Oneplay.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Tottenham vs. Slavia začíná v úterý 9. prosince od 21:00.
Jak naladit Nova Sport 3?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
Oneplay
Extra Sport
499 Kč (pro zákazníky O2)
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
Kombi+
298 Kč (cena za první 3 měsíce)
Telly
|Sport
300 Kč
Slavia v evropských pohárech 2025/26
Slavia si zajistila postup do Ligy mistrů po vítězství v Chance Lize. Los jí přisoudil zvučné a náročné soupeře, a tak bude případný postup „sešívaných“ opravdu složitý. Po pěti odehraných utkáních mají zatím tři body a stále čekají na první výhru. Nyní je čeká duel proti Tottenhamu Hotspur v Londýně.
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Čtyři české kluby hrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off KL proti Celje.
České týmy v evropských pohárech 2025/26
|Slavia Praha v Lize mistrů
1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2
2. zápas: Inter - Slavia 3:0
3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0
4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3
5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0
6. zápas: Tottenham - Slavia, 9. 12., 21:00
7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00
8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00
|Viktoria Plzeň v Evropské lize
1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1
2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0
3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2
4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0
5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0
6. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 11. 12., 21:00
7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45
8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00
|Sigma Olomouc v Konferenční lize
1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0
2. zápas: Olomouc - Raków 1:1
3. zápas: Noah - Olomouc 1:2
4. zápas: Olomouc - Celje 2:1
5. zápas: Lincoln - Olomouc, 11. 12., 21:00
6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00
|Sparta Praha v Konferenční lize
1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1
2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0
3. zápas: Sparta - Raków 0:0
4. zápas: Legia - Sparta 0:1
5. zápas: Univ. Craiova - Sparta, 11. 12., 21:00
6. zápas: Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00