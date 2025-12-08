Předplatné

Tottenham vs. Slavia v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě?

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský předává pokyny hráčům
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský předává pokyny hráčůmZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Štěpán Chaloupek odehrává míč
Momentka ze zápasu Slavie s Bilbaem
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během zápasu v Teplicích
Lukáš Provod během zápasu v Teplicích
Slávistická radost po výhře v Teplicích
Po faulu na Lukáše Provoda kopala Slavia penaltu
7
Fotogalerie
Otakar Plzák
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Fotbalisty Slavie čeká výjezd na ostrovy, kde je přivítá londýnský Tottenham. Mužstvo Jindřicha Trpišovského zatím v Lize mistrů získalo tři body a stále čeká na první výhru v milionářské soutěži. Bude to v Londýně? Zápas začíná na stadionu Tottenhamu Hotspur v úterý od 21:00. Kde sledovat Tottenham vs. Slavia živě?

Vše o utkání Tottenham Hotspur vs. Slavia Praha

Datum a čas: úterý 9. prosince, 21:00

Místo konání: Tottenham Hotspur Stadium

Ligová fáze: Ligy mistrů 2025/26

Rozhodčí: Benoît Bastien (Francie)

TV přenos: Nova Sport 3, Oneplay, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Tottenham vs. Slavia živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Slavie v duelu Ligy mistrů proti Tottenhamu, můžete sledovat na Nova Sport 3 a Oneplay. 

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Tottenham vs. Slavia začíná v úterý 9. prosince od 21:00.

Jak naladit Nova Sport 3?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

Oneplay

Extra Sport

499 Kč (pro zákazníky O2) 

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

298 Kč (cena za první 3 měsíce)

Telly

Sport

300 Kč

Slavia v evropských pohárech 2025/26

Slavia si zajistila postup do Ligy mistrů po vítězství v Chance Lize. Los jí přisoudil zvučné a náročné soupeře, a tak bude případný postup „sešívaných“ opravdu složitý. Po pěti odehraných utkáních mají zatím tři body a stále čekají na první výhru. Nyní je čeká duel proti Tottenhamu Hotspur v Londýně.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Čtyři české kluby hrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off KL proti Celje.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2

2. zápas: Inter - Slavia 3:0

3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0

4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3

5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0

6. zápas: Tottenham - Slavia, 9. 12., 21:00

7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00

8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1

2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0

3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0

5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 11. 12., 21:00

7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45

8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00

Sigma Olomouc v Konferenční lize

1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0

2. zápas: Olomouc - Raków 1:1

3. zápas: Noah - Olomouc 1:2

4. zápas: Olomouc - Celje 2:1

5. zápas: Lincoln - Olomouc, 11. 12., 21:00

6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00

Sparta Praha v Konferenční lize

1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1

2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0

3. zápas: Sparta - Raków 0:0

4. zápas: Legia - Sparta 0:1

5. zápas: Univ. Craiova - Sparta, 11. 12., 21:00

6. zápas:  Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů