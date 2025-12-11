Rumunský znalec Zima: Craiova nechce běhat. Sparta je favorit, ale nebude to jednoduché
PŘÍMO Z RUMUNSKA | Deset let se snažil prorazit v Itálii, nakonec se vyšvihl k několika desítkám startů v Serii B. Na další štaci v Rumunsku se však ukázal, z menšího klubu se prodral do toho největšího. FCSB, tedy Steaua Bukurešť, je evropský pojem, vítěz Ligy mistrů, i přes nedobrý start do sezony. Jednatřicetiletý brankář Lukáš Zima a jeho tým sledují, jak jim v tabulce uniká třeba Universitatea Craiova, na jejímž poutavém stadionu se v Konferenční lize ve čtvrtek ukáže Sparta.
Neměli by Letenští spíš vyrazit na místní vánoční trhy?
„(směje se) Viděl jsem na instagramu, že v Craiově mají být největší v Evropě. To jsem zvědavý. Otázka je, jestli to bude pravda… Já jsem tam bez fotbalu nikdy nebyl, z Bukurešti je to celkem daleko a v Rumunsku se špatně cestuje. Teprve teď se do toho pustili, zlepšují infrastrukturu, silnice, dálnice.“
Sparta už je na místě. Jakého soupeře potká?
„Nebude to mít jednoduché, i když je i v Rumunsku považovaná za favorita. Craiova vstoupila do ligy dobře, dokonce