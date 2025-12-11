Boj o ZOH se blíží do finiše. Kouč odmítá nervozitu, Kondelík zůstává ve hře
Už moc není kam uhnout. Kdo si chce z Evropy říct o olympiádu, musí zapnout motory a jít fárat. Snad jen kapitán Roman Červenka má jistotu. Zbylí hokejisté mají před sebou poslední tři možnosti. Tou první je čtvrteční zápas s Finskem v rámci Švýcarských Her v Liberci. Kvůli viróze nenastoupí centr Jáchym Kondelík, mistr světa z Prahy. Je kvůli tomu ohrožena možnost bojovat o ZOH? To ne, ve hře pořád je.
Všude to lítá, lidé po republice posmrkávají, kašlou. Právě nachlazení poslalo domů i pardubického útočníka Jáchyma Kondelíka, kterého nahradil karlovarský lídr Jiří Černoch. Ten se zapojil už do tréninku a měl by odehrát poslední domácí generálku před Milánem.
Když trenérský štáb zjistil, že Kondelík nemůže hrát, dali hlavy dohromady. A povolali jiného středního útočníka Černocha. „Seděli jsme nad tím, radili se a zvažovali, které centry máme k dispozici. Jirka s námi byl na minulé akci, takže už je trošinku zapracovaný v systému, který chceme hrát, což je výhoda. Proto jsme se rozhodli povolat jeho,“ vysvětlil Jiří Kalous, asistent trenéra Radima Rulíka.
A co to v praxi znamená pro Kondelíka? Jeho jméno bylo ve hře v souvislosti s olympiádou. Zvlášť, když je prověřený zlatou Prahou a kouč Rulík se netají, že právě kostře osvědčeného mužstva věří. Není tedy absence pro něj nevýhodou?
„Nemyslím si. Zdraví hráčů je samozřejmě na prvním místě. My Jáchyma známe, takže když bude v pořádku, určitě má šanci o olympiádu bojovat jako ostatní hráči,“ nezatratil pardubické beranidlo Kalous.
V Miláně by mohl skvěle zvládnout roli ve čtvrté formaci. Do NHL se nedostal, ale i tak má se zámořským hokejem zkušenosti. Mohl by mu vyhovovat i užší led. Takže jeho naděje žije, i když Švýcarské hry bude sledovat jenom v televizi.
Natěšení fanoušci, vyprodaná hala v Liberci
Černoch nahradil v plánovaných útočných formacích právě Kondelíka a bude hrát s klubovým spoluhráčem Ondřejem Beránkem a Jakubem Flekem, jenž v minulosti působil také v Karlových Varech. „Může to být výhoda. S Ondrou hraje na klubové úrovni a s Flíčkem nastupoval dříve. Chemie může zase naskočit,“ věřil Kalous, jenž působí v Energii jako sportovní ředitel.
V Liberci se bude hrát před vyprodanou arénou. Fanoušci jsou natěšení. Je to naposledy, co národní tým uvidí v akci před únorovým vrcholným olympijským turnajem. Kalous ale odmítá, že by v mužstvu byla kvůli vidině nominace přehnaná nervozita.
„Nemyslím si, že to tak je. Jdeme odehrát dobrý turnaj. Jde o to, abychom zápasy zvládli z hlediska systémových věcí. Abychom plnili, co chceme hrát i na olympiádě. I když ve Švýcarsku budeš širší hřiště, tak aby v tom byly herní návyky,“ zdůraznil jeden z členů trenérského týmu.
Utkání začne v 18.30. Ze sedmadvacetičlenné nominace do něj nezasáhnou obránci Daniel Gazda, Filip Pyrochta a útočníci Petr Kodýtek, Matyáš Kantner a Pavel Kousal.
O víkendu národní tým odehraje dvě partie v Curychu.
Předpokládaná sestava
Pavlát
Rutta, Ticháček
Ščotka, Krejčík
Zábranský, Král
Adámek, Kučeřík
O. Kaše, Sedlák, Červenka
M. Stránský, Rousek, Kubalík
Voženílek, Špaček, Chlapík
Flek, Černoch, Beránek