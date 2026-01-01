Zasnoubená dcera Nedvěda: Dojemné gesto maminky
Dcera fotbalového velikána Pavla Nedvěda (53) střídá země jako ponožky! Coby věrná podporovatelka svého snoubence Sebastiana Kordy (25) spolu s ním cestuje na jeho akce po celém světě. Aktuálně se proto nachází v Austrálii, kam odcestovala po Vánocích, které strávila s maminkou Ivanou. Ta ji překvapila roztomilou drobností.
Během roku cestuje po světě, ale na Vánoce se už tradičně vrací za milovanou maminkou a bráchou Pavlíkem. Ani letos to Ivanka Nedvědová neměla jinak. Ještě před koncem roku ale nasedla na letadlo a odcestovala do Austrálie, kde bude držet palci svému miláčkovi Sebastianu Kordovi, který nastoupí na turnaji v Brisbane.
A maminka Ivana přibalila své dceři do tašky překvapení. „Moje mamka,“ rozplývala se dcera držitele Zlatého míče u fotky z letadla. „Dala mi do zavazadla balíček svých domácích perníčků, abych je našla a pochutnala si na nich během letu,“ podělila se Ivanka o dojemnou gesto, ze kterého byla očividně sama dost na měkko.
Tahle milá pozornost je krásným důkazem toho, že i přes tisíce kilometrů, které Ivanka během roku urazí, zůstávají rodinná pouta silná a její maminka očividně přesně ví, jak svou dceru potěšit.