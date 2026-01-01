Zasnoubená dcera Nedvěda: Dojemné gesto maminky

Autor: sm
Ivanka Nedvědová se pochlubila dojemným gestem maminky.
Maminka ji potěšila pytlíčkem domácích perníčků.
Ivanka odcestovala do Austrálie.
Dcera fotbalového velikána Pavla Nedvěda (53) střídá země jako ponožky! Coby věrná podporovatelka svého snoubence Sebastiana Kordy (25) spolu s ním cestuje na jeho akce po celém světě. Aktuálně se proto nachází v Austrálii, kam odcestovala po Vánocích, které strávila s maminkou Ivanou. Ta ji překvapila roztomilou drobností.

Během roku cestuje po světě, ale na Vánoce se už tradičně vrací za milovanou maminkou a bráchou Pavlíkem. Ani letos to Ivanka Nedvědová neměla jinak. Ještě před koncem roku ale nasedla na letadlo a odcestovala do Austrálie, kde bude držet palci svému miláčkovi Sebastianu Kordovi, který nastoupí na turnaji v Brisbane.

A maminka Ivana přibalila své dceři do tašky překvapení. „Moje mamka,“ rozplývala se dcera držitele Zlatého míče u fotky z letadla. „Dala mi do zavazadla balíček svých domácích perníčků, abych je našla a pochutnala si na nich během letu,“ podělila se Ivanka o dojemnou gesto, ze kterého byla očividně sama dost na měkko.

Tahle milá pozornost je krásným důkazem toho, že i přes tisíce kilometrů, které Ivanka během roku urazí, zůstávají rodinná pouta silná a její maminka očividně přesně ví, jak svou dceru potěšit.

