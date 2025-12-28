Manažer nároďáku Nedvěd: Trojka s Darou a děti s mámou
Svět je malý a pod italským nebem se dějí věci. Svátky klidu a míru tam trávil manažer fotbalového nároďáku Pavel Nedvěd (53) se snoubenkou i exmanželka Ivana (52) s jejich dětmi.
Pavel s Darou Rolins (53) vyrazili přes Turín, kde si »Grande Paolo« stále drží kvartýr, do hor a byly to pro ně první Vánoce ve třech. „Bude s námi moje dcera Lola,“ prozradila popová pěnice Dara. „Vánoce jsou o tichu mezi slovy, o blízkosti, kteoru si nemůžeme koupit a vděčnosti za to, co už máme," dodala potom od stromečku.
V sobotu se pak s Pavlem přihlásila z dějiště lyžařského světového poháru v Livignu, kde v super-G fandili české vycházející hvězdě Janu Zabystřanovi.
No a v Turíně, akorát v jiném příbytku, se u stromečku objímala s dcerou Ivankou (28) a synem Pavlíkem (25) Nedvědova bývalka Ivana. O rodinné momentky od stromečku se postarala plavovlasá dcerka, kterou v následujícím roce čeká svatba se synem legendárního tenisty Petra Kordy Sebastianem.
Ostatně zasnoubený je i sám »Grande Paolo«, takže Nedvědovy zjevně čeká velkolepý rok!