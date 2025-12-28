Manažer nároďáku Nedvěd: Trojka s Darou a děti s mámou

Nedvědovi trávili Vánoce v Itálii, Pavel s Darou, děti s maminkou.
Fotky od stromečku pořídila Ivanka, protože to miluje.
Dara s Pavlem si do Itálie dovezli stromeček.
Dara Rolins se partnera zastává.
Nedvědovi si užili kouzlo vánočního švýcarska.
Zimní outfity Ivanka obvykle moc nevynosí, teď k tomu má jedinou příležitost.
Ivanka přiznala, na čem se s Kordou neshodnou.
Ivanka Nedvědová se bude vdávat
Pár si vyšel do jednoho z řeckých podniků.
Olivy? Jeden je miluje, druhý nesnáší.
Snoubenci jsou samý úsměv
Dovolenkář Nedvěd
Na chodníku před terminálem dováděli.
Romantika na Lago Maggiore.
Pavel s Darou při příletu
Ženy kolem Nedvěda. Tady jde fakt o práci, fotil se u příležitosti startu ženské ligy.
Dara Rolins s Pavlem Nedvědem
Dara má pro úsměv extra důvod - bude s Pavlem více času!
Dara Rollins a Pavel Nedvěd
Nejnovější společná fotografie
Pavel si čte v duši a v očích Dary.

Svět je malý a pod italským nebem se dějí věci. Svátky klidu a míru tam trávil manažer fotbalového nároďáku Pavel Nedvěd (53) se snoubenkou i exmanželka Ivana (52) s jejich dětmi.

Pavel s Darou Rolins (53) vyrazili přes Turín, kde si »Grande Paolo« stále drží kvartýr, do hor a byly to pro ně první Vánoce ve třech. „Bude s námi moje dcera Lola,“ prozradila popová pěnice Dara. „Vánoce jsou o tichu mezi slovy, o blízkosti, kteoru si nemůžeme koupit a vděčnosti za to, co už máme," dodala potom od stromečku.

V sobotu se pak s Pavlem přihlásila z dějiště lyžařského světového poháru v Livignu, kde v super-G fandili české vycházející hvězdě Janu Zabystřanovi.

No a v Turíně, akorát v jiném příbytku, se u stromečku objímala s dcerou Ivankou (28) a synem Pavlíkem (25) Nedvědova bývalka Ivana. O rodinné momentky od stromečku se postarala plavovlasá dcerka, kterou v následujícím roce čeká svatba se synem legendárního tenisty Petra Kordy Sebastianem. 

Ostatně zasnoubený je i sám »Grande Paolo«, takže Nedvědovy zjevně čeká velkolepý rok!

