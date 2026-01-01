Hrdličky z oválu Sáblíková a Zdráhalová: První pusa!
Uprostřed novoročního veselí a bouchání šampaňského si našly chvilku pro sebe. V roce 2025 rychlobruslařky Martina Sáblíková (38) a Nikola Zdráhalová (29) odtajnily, že se milují. A po Silvestru poprvé ukázaly fanouškům polibek!
„Já a Niky tvoříme pár, je mojí velkou oporou, jsme šťastné a je nám společně krásně už víc než 12 let,“ oznámila legenda ledových oválů loni v dubnu po dotazech Blesku.
Reprezentační parťačky si přes sociální sítě posílají láskyplná vyznání, sdílejí společné chvíle. Teď se Sáblíková v novoročním přání pochlubila, jak jí Zdráhalová vlepila pusu na tvář.
„Rok 2025 byl opět pln skvělých okamžiků. Díky všem za chvíle, které si budu pamatovat do konce života. Pro rok 2026 si přeji, aby byli všichni zdraví a šťastní. A ať těch 365 dní opět stojí za to! Krásný nový rok všem,“ napsala trojnásobná olympijská vítězka, která po sezoně pověsí brusle s dlouhými noži na hřebík.