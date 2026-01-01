Hrdličky z oválu Sáblíková a Zdráhalová: První pusa!

Autor: mib
Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová tvoří pár přes 12 let
Společná fotografie Martiny Sáblíkové a Nikoly Zdráhalové, k níž připojila olympijská šampionka oznámení o společné lásce
Tak šel čas s Martinou Sáblíkovou.
Martina Sáblíková poprvé ukázala, jak jí láska Nikola Zdráhalová políbila.
Radost Martiny Sáblíková po zisku stříbra na mistrovství světa
Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková
Rychlobruslařka Martina Sáblíková během MS v Hamaru
Rychlobruslařka Martina Sáblíková během MS v Hamaru
Nikola Zdráhalová a Martina Sáblíková při odletu na olympiádu v Pchjončchangu
Při vyjížďce na kole
České reprezentantky a partnerky
Mají se rády
Rychlobruslařská dvojice
Pádlují spolu životem již 12 let
Peking 2022
Zamilovaný pár
Dovolená či příprava? Kolo je jasná volba!
Spousta srdíček pro šťastný pár rychlobruslařek: Gratulovaly celebrity i soupeřky
Martina a Nikola jen zářily.
Martina Sáblíková s Nikolou Zdráhalovou na svatbě kamarádky Elišky Dřímalové
Rozesmátá Sáblíková svoje malůvky na těle obvykle moc nevystavuje
Martiny tetování s motivem srdce.
Stylová kérka Nikoly. Komu je asi věnována?
Martinu čeká poslední sezóna
Po boku Martiny září Zdráhalová štěstím.
Martina Sáblíková (vlevo) gratulovala své lásce Nikole Zdráhalové.

Uprostřed novoročního veselí a bouchání šampaňského si našly chvilku pro sebe. V roce 2025 rychlobruslařky Martina Sáblíková (38) a Nikola Zdráhalová (29) odtajnily, že se milují. A po Silvestru poprvé ukázaly fanouškům polibek!

„Já a Niky tvoříme pár, je mojí velkou oporou, jsme šťastné a je nám společně krásně už víc než 12 let,“ oznámila legenda ledových oválů loni v dubnu po dotazech Blesku.

Reprezentační parťačky si přes sociální sítě posílají láskyplná vyznání, sdílejí společné chvíle. Teď se Sáblíková v novoročním přání pochlubila, jak jí Zdráhalová vlepila pusu na tvář.

„Rok 2025 byl opět pln skvělých okamžiků. Díky všem za chvíle, které si budu pamatovat do konce života. Pro rok 2026 si přeji, aby byli všichni zdraví a šťastní. A ať těch 365 dní opět stojí za to! Krásný nový rok všem,“ napsala trojnásobná olympijská vítězka, která po sezoně pověsí brusle s dlouhými noži na hřebík. 

