Jágr se pochlubil fanouškům: Nové zuby, ale má to háček

Ještě nedávno to vypadalo, že Jaromír Jágr (52) nové zuby mít nechce. Jeho hokejové Kladno bylo na vítězné vlně a on se z pověrčivosti rozhodl zachovat všechno při starém. A to i stav svého chrupu.

Jaromír Jágr přišel o zuby den před Silvestrem. „Byly to implantáty, ale stejně, jakmile do nich dostaneš, je to nepříjemný,“ popisoval v rozhovoru. Ze ztráty si dělal srandu: „Zrovna jsem říkal Dominice, že o zuby přicházím okolo Vánoc nebo před novým rokem. Vypadá to na tradici.“

A tradici povýšil na pověrčivost. Kladnu se začalo herně dařit a Jágr přispěchal s novým prohlášením pro pittsburghskou televizi: „Stalo se to před dvěma týdny, ale vyhráváme. To víte, jsem pověrčivý.“ Ještě jednu výhodu v bezzubosti slavná šestaosmdesátka našla: „Nevypadá to dobře, ale moje přítelkyně mi řekla, že můžu jít, kam chci, i do baru, protože stejně nemám zuby.“

Jenže dneska se pochlubil novým chrupem. Má tedy po vycházkách? „Nové zuby mám vyndavací. Když je nechám doma, můžu jít,“ komentuje se svým typickým vtipem.