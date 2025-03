Sáblíková před MS: Za Metoděje jsem ráda. Před mým koncem vyšla další česká hvězda

Jak se těšíte do Hamaru? Na Instagramu jste nedávno začala odpočítávat 360 dní do konce kariéry.

„Je to největší akce sezony, takže je to pro mě mnohem důležitější než Světový pohár. Člověk tím pádem na sebe klade mnohem větší nároky. Zatím si to užívám tak, že mě všechno bolí po sezoně. Jsem zvědavá, jaký ten šampionát bude. Jsem ale ráda, že si ho ještě můžu zažít. Je neskutečné být součástí této velké rychlobruslařské rodiny. Pro mě je tenhle čas nezaměnitelný v životě s ničím jiným.“

Sedí vám místní ovál?

„Led tady bývá těžší. Nemůžu říct, jestli mi sedí nebo nesedí. V minulosti jsem tady ale zajela solidní časy, tak uvidíme, co se podaří teď.“

Zdraví těsně před startem šampionátu slouží?

„Řekla bych, že se to za poslední týden zlepšilo, protože to ideální nebylo. Co se týče aktuální formy, tak doufám, že si budu po závodě moct říct, že jsem to zvládla tak, jak jsem si přála. Pak uvidíme, co předvedou ostatní.“

Co je tedy hlavní cíl pro Hamar 2025?

„Dojet závod a říct si, že jsem tam nechala úplně všechno a víc nešlo, je pro mě asi to nejdůležitější. Ty mladší holky jsou už prostě o dost rychlejší, ale chci na tom ledě nechat takový výkon, na který budu hrdá.“

První dvě medaile jste získala na MS 2007 v Salt Lake City. Hned to byly zlaté na 3000m a 5000m. Co vás napadne jako první při vzpomínce na tento šampionát?

„Rok 2007, takže to bylo těsně po olympiádě v Turíně, kde jsem byla čtvrtá. Když jsem tedy ze Salt Lake City odjížděla s dvěma plackama, tak to byl pro mě nezapomenutelný zážitek a taky takové první zadostiučinění v kariéře.“

A co by bylo zadostiučinění teď? Neříkejte, že nemyslíte na další cenný kov.

„Samozřejmě by bylo fajn odjíždět z dalšího MS s medailí. Jsem ale nohama na zemi. Neříkám, že to v této sezoně bylo špatné ani dobré. Pohybovala jsem se v závodech Světového poháru někde mezi třetím až desátým místem, tak pokud to bude nějak takhle, budu spokojená.“

Jak vidíte šance Nikoly Zdráhalové, která vám už místy ve SP časově dýchala na záda?

„Led je všude jiný. Uvidíme, jak jí to tady sedne, ale byla bych hrozně moc ráda, aby se jí to mistrovství povedlo. To, co zatím ve SP předvedla, bylo famózní. Byla za mnou kousíček třeba na třech kilometrech teď nedávno. Je vlastně super, že máme konečně někoho mezi holkama, kdo je schopen mě porazit.“

A co Metoděj Jílek? Jeho jméno se poslední dobou hodně skloňuje. Je úlevné, že už tlak českých fanoušků neleží jen na vás?

„Většinou ten hlavní tlak na sebe vytvářím sama, takže v tomto ohledu to moc jiné nebude. Každopádně mám radost, že Metoděj existuje a jezdí tak, jak jezdí. Pro náš malý sport je úžasné, co předvádí na ledě. V momentě, kdy končím, tak už vyšla další česká rychlobruslařská hvězda, což je super.“