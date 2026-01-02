Šlégrova sexy dcera: Zásnuby se sparťanem
Když 19. prosince Litvínov přemohl hokejovou Spartu 3:2, budoucí spolumajitel vítězného klubu Jiří Šlégr (54) doma uvítal sparťana Kryštofa Hrabíka (26). Patrně i proto, aby mu »dal« dceru Jessiku (24).
Zasnoubili se 20. prosince, tedy den po návštěvě Sparty v Litvínově, kde Hrabík dokonce dal první ze dvou branek hostů. Ale »soukromý gól« si nechali pár dnů pro sebe, ven s tím šla Jessica na sociálních sítích až na Silvestra.
Šlégrova dcera z prvního manželství s Kateřinou Kardovou k fotce s prstýnkem napsala: „Když ANO znamená navždy“…a připojila datum 20. 12. 2025. „Myslím, že Kryštof je hodný kluk. A nejsem ten, kdo by chtěl dceři mluvit do toho, s kým bude chodit nebo žít,“ vyjádřil se Jiří Šlégr.
Vnadná kadeřnice Jessica je známá díky účasti v soutěži krásy Miss Czech Republic, kde došla až do semifinále. Jednoho hokejistu už skoro před třemi lety za snoubence pojala: Jmenoval se Marek Havlík (26) a hrával 2. ligu za Most, nyní za Děčín, ale s ním to jaksi nevyšlo. Teď už je láska extraligová a vypadá to růžově!