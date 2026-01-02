Šlégrova sexy dcera: Zásnuby se sparťanem

Autor: om
Jessica Šlégrová se zasnoubila s Kryštofem Hrabíkem.
Šlégr se chopil role generálního manažera.
Kryštof Hrabík ze Sparty.
Jessica Šlégrová se zasnoubila s Kryštofem Hrabíkem.
Užívali si společných chvil
Tátu doprovázela i na hokeji
Jiří je pyšný otec
Takto přála ke Dni otců
S Hrabíkem si užívali na Bali
Jessica na Bali
Sdílí mnoho společných fotografií
Jessica Šlégrová
Krásná Šlégrova dcera Jessi.
Hrabík je útočníkem Sparty.
Sparta Ladies v akci.
Jessica fandila ve speciální bundičce »Sparta Ladies«.
Jessica fandila ve speciální bundičce »Sparta Ladies«.
Jessica fandila ve speciální bundičce »Sparta Ladies«.
Jessica fandila ve speciální bundičce »Sparta Ladies«.
Dcera Jessica a mrakodrap Burdž al-Arab.
Šlégrovi spolu
Postavu má ham ham
Jessica Šlégrová
Jessica s tatínkem na ledě
Jessica Šlégrová
Jessica Šlégrová
Jessica Šlégrová
Jessica Šlégrová se zasnoubila s Kryštofem Hrabíkem.
Jessica Šlégrová se zasnoubila s Kryštofem Hrabíkem.

Když 19. prosince Litvínov přemohl hokejovou Spartu 3:2, budoucí spolumajitel vítězného klubu Jiří Šlégr (54) doma uvítal sparťana Kryštofa Hrabíka (26). Patrně i proto, aby mu »dal« dceru Jessiku (24).

Zasnoubili se 20. prosince, tedy den po návštěvě Sparty v Litvínově, kde Hrabík dokonce dal první ze dvou branek hostů. Ale »soukromý gól« si nechali pár dnů pro sebe, ven s tím šla Jessica na sociálních sítích až na Silvestra.

Šlégrova dcera z prvního manželství s Kateřinou Kardovou k fotce s prstýnkem napsala: „Když ANO znamená navždy“…a připojila datum 20. 12. 2025. „Myslím, že Kryštof je hodný kluk. A nejsem ten, kdo by chtěl dceři mluvit do toho, s kým bude chodit nebo žít,“ vyjádřil se Jiří Šlégr.

Vnadná kadeřnice Jessica je známá díky účasti v soutěži krásy Miss Czech Republic, kde došla až do semifinále. Jednoho hokejistu už skoro před třemi lety za snoubence pojala: Jmenoval se Marek Havlík (26) a hrával 2. ligu za Most, nyní za Děčín, ale s ním to jaksi nevyšlo. Teď už je láska extraligová a vypadá to růžově!

Šlégr se chopil role generálního manažera.
Šlégr se chopil role generálního manažera.

Témata:  LitvínovJiří ŠlégrMarek HavlíkMiss Czech Republicsilvestr

Související články



Články odjinud