Co dělají mistři z Litvínova: Francouz, český Slovinec, programování, hotely i čtvrtá liga
Završili skvělou sezonu, kdy po základní části ztráceli na první Třinec dva body. V play off si poradili s Pardubicemi, Kometou a v bitvě o zlato zdolali Oceláře 4:3 na zápasy. V sedmém utkání na jejich ledě zvítězili 2:0. V roce 2015 slavil Litvínov historický triumf. „Vyhrál jsem olympiádu i mistra světa, ale nejšťastnější na světě jsem právě teď,“ prohlásil lídr Martin Ručinský. Litvínovský hokej si letos připomíná 80 let existence. Co dělají šampioni, kteří před deseti lety vybojovali jediný titul?
Pavel Francouz
- brankář
- 35 let
V prvoligovém Ústí nad Labem se odchovanec Plzně potkal se Zdeňkem Orctem, svým mentorem a pozdějším trenérem brankářů Litvínova. „Nezajímá mě, odkud je, ale jak se jmenuje,“pravil trenér soupeře, když mu řekli, kdo bude proti jemu týmu chytat. Po své první sezoně za Chezu 2012/13 byl Pavel Francouz vyhlášen nejlepším brankářem extraligy. O dva roky později vychytal titul. Pak působil v KHL, v roce 2022 získal Stanley Cup s Coloradem. Za další dva roky ze zdravotních důvodů skončil. Dělal hokejového experta České televize, pro Avalanche skautuje brankáře.
Lukáš Horák
- brankář
- 32 let
V mistrovském ročníku hostoval převážně v Mostě, za nějž chytal 34 utkání, v Litvínově zvládl v základní části osm zápasů a jeden v play off. Později začal putovat po světě. Od roku 2016 působil v Grenoblu, s nímž získal jako týmová jednička francouzský titul. Po pěti letech zamířil do Dánska a nyní chytá třetí sezonu za elitní celek Olimpia Lublaň ve Slovinsku. Získal tamní občanství a reprezentoval na letošním mistrovství světa. Nastoupil do šesti zápasů.
Jakub Soukup
- brankář
- 31 let
Hokejově vyrůstal v Litvínově. V mistrovské sezoně nastoupil do čtyř zápasů základní části. Po ní se přesunul do Ústí nad Labem, po třech letech se ještě do Litvínova vrátil. Později chytal druhou ligu za Vrchlabí, v sezoně 2021/22 zaskočil na dvanáct minut v brance Pardubic. Hostoval v Hradci Králové, ale do zápasu se ani jednou nedostal. Čtvrtou sezonu působí na farmě Mountfieldu v Kolíně.
Tomáš Pavelka
- obránce
- 32 let
Ostravský rodák a odchovanec Vítkovic hrál po návratu z kanadské juniorky za Litvínov čtyři sezony. Nejprve se rozehrával v přidruženém mosteckém klubu, od mistrovské sezony patřil do základu Vervy. Nakoukl i do reprezentace. Poté pět let hájil barvy Sparty, do Litvínova se ještě vrátil na hostování. Po ročním angažmá ve finské Raumě zamířil do Hradce Králové, kde nosil kapitánské céčko. Před sezonou vynechal část přípravy z rodinných důvodů a v lize ještě nenastoupil.
Zbyněk Sklenička
- obránce
- 43 let
Urostlý bek (196 cm) patřil mezi odchovance severočeského klubu. V extralize debutoval za Litvínov v sezoně 2003/04, ale nejprve působil v nižších soutěžích za Mladou Boleslav, Jihlavu, Most, Chomutov a Ústí nad Labem. K zisku titulu pomohl především v play off, za Vervu pak nastupoval ještě tři sezony. S kariérou se loučil v utkání s Libercem v ročníku 2017/18, v němž si Cheza připomínala 60 let účasti v elitní soutěži. Žije v Litvínově, sedmý rok pracuje v Německu pro obchodní společnost Edeka.
Jiří Šlégr
- obránce
- 54 let
V 34 letech byl hrajícím asistentem trenéra. Litvínovská ikona a člen Triple Gold Clubu za vítězství na ZOH, mistrovství světa a ve Stanley Cupu řadí zisk titulu hned za vítězství na olympiádě v Naganu. Hrál v NHL, ve Švédsku, Švýcarsku, Rusku. Už roce 2012 oznámil konec kariéry, ale nadobro skončil až po mistrovské sezoně, v níž nastoupil do 17 zápasů. V klubu působil jako GM a trenér, byl poslancem, nyní je generálním manažerem reprezentace a usiluje o záchranu hokeje v Litvínově.
Tomáš Frolo
- obránce
- 43 let
Za svou kariéru prošel mnoha týmy. Pochází z Považské Bystrice na Slovensku, hrál ještě za Martin a Zvolen. V české extralize začínal ve Vsetíně, následně hrál za Třinec, České Budějovice, Mladou Boleslav a Plzeň, které pomohl v roce 2013 k zisku historického titulu. O dva roky později přispěl i k prvnímu triumfu Litvínovu ve své první sezoně v klubu. Končil před šesti lety ve Vsetíně, kde pokračuje jako kondiční trenér. Syn Jakub působí v Ilvesu Tampere a patří do širšího kádru české dvacítky.
Filip Pavlík
- obránce
- 33 let
Rodák z Třebíče hokejově vyrostl v Třinci. Tehdejší finále pro něj mělo pikantní nádech i v tom, že když s Litvínovem dorazil do arény Ocelářů, podporovala ho celá rodina, která žije ve Slezsku. Ve zlaté sezoně patřil k pilířům obrany. Na severu Čech strávil ještě dva roky, potom zamířil do Hradce Králové, odkud byl povolán do reprezentace. Zůstal necelých sedm sezon, než se přesunul do Mladé Boleslavi. Tam působí třetím rokem.
Karel Kubát
- obránce
- 37 let
Do velkého hokeje se rodák z Ústí nad Labem prosadil přes Litvínov. Na severu Čech zůstal do sezony 2012/13, v další hrál za Spartu. Následně se vrátil do Vervy a slavil zisk titulu. Po dalších třech letech si na rok odskočil do Vladivostoku v KHL. Poté jeho hvězda začala pohasínat, stal se z něj světoběžník: Slovensko, Polsko, Velká Británie, Rumunsko, kde s Csíkseredou vyhrál v roce 2022 Erste Ligu i rumunský šampionát. Nyní hraje za tým Steaua Bukurešť.
Jiří Gula
- obránce
- 36 let
Prošel mládežnickými kategoriemi Litvínova, do prvního týmu pronikl v roce 2010. V mistrovské sezoně naskočil ve vyřazovacích bojích jednou, stejně jako další beci Petr Štindl, Martin Kokeš a Tomáš Frolo. Na severu Čech pokračoval ještě tři roky, poté se přesunul do Anglie, kde nastupoval za Sheffield. Ještě během sezony 2017/18 se přesunul do Trenčína na Slovensku. Další čtyři roky hrál polskou ligu za Krakov a ve své poslední sezoně 2022/23 byl kapitán mužstva. Poslední stopy vedou do Teplic, kde žije.
Marek Baránek
- obránce
- 30 let
Kariéru začal v Ústí nad Labem, odkud v dorostu přešel do Litvínova. V mistrovské sezoně hrál mistrovství světa dvacítek, za Vervu nastoupil dohromady do 21 utkání. Hrál taky za juniory a v Mostě. Další dva roky trávil na hostování v Karlových Varech a pak Jihlavě, do Chezy se vrátil, tři sezony byl stabilním členem kádru. Po angažmá v Košicích, Kladně a Plzni se předloni opět zabydlel v Litvínově. Na Hlinkově stadionu je doma už potřetí.
Petr Chaloupka
- obránce
- 39 let
Narodil se v Chocni, hokej začal hrát v Pardubicích. Přes Vrchlabí a Trutnov se propracoval do Mladé Boleslavi, kde strávil tři sezony. V roce 2013 se dostal do Litvínova a v mistrovském ročníku sehrál dohromady 61 zápasů. Rok po titulu se přesunul do slovenského Popradu, odkud se vrátil do Pardubic. Během dalších dvou let vystřídal Žilinu, polský Krakov a skotské Dundee. Po dvou sezonách v Nowym Targu hrál nižší soutěž ve Švédsku, čtvrtým rokem působí v celku čtvrté německé ligy Harzer Falken.
František Lukeš
- útočník
- 43 let
V rozhodujícím sedmém duelu v Třinci roztavil Oceláře dvěma trefami. Rodák z Kadaně po návratu ze zámoří hrál za Litvínov nepřetržitě 16 sezon, stal se miláčkem publika a pro tým byl něco jako Sidney Crosby. Pětkrát se dostal přes hranici 40 bodů, třikrát skončil těsně pod ní. Vytvořil skvělé duo s Viktorem Hüblem, oba se výrazně podíleli na vítězné jízdě, zažili v klubu dobré i zlé. Před třemi lety přesedlali do Chomutova a pomohli k postupu do první ligy, po dvou sezonách se „Luky“ vrátil do Kadaně. Trénuje mladší žáky, jako asistent trenéra zaskočil i na ledě.
Viktor Hübl
- útočník
- 47 let
Narodil se v Chomutově, nejúspěšnější roky zažil o kousek dál. Za Litvínov nastupoval už roku 1998, po dvou letech zamířil na dvě sezony do Slavie. Podruhé si odskočil na tři roky do Českých Budějovic, od sezony 2009/10 už byl jen v Litvínově. S hokejovým dvojčetem Františkem Lukešem vytvořili údernou dvojici, „Vanta“ v mistrovské sezoně ovládl produktivitu extraligy s 58 body (21+37). V nejvyšší soutěži nastoupil k rekordním 1251 utkáním. Kariéru končil v Chomutově, kde dělá výkonného manažera, Litvínovu pomáhal jako skaut.
Martin Ručinský
- útočník
- 54 let
Narodil se o dva měsíce dřív než Jiří Šlégr a byl nejstarším členem týmu. Olympijský vítěz a třikrát mistr světa zakončil barvitou kariéru extraligovým triumfem. Titul získal už v roce 1996, kdy začínal sezonu ve Vsetíně. Nastoupil však jen k jednomu zápasu, než podepsal v NHL. V zámořské lize za 16 sezon prošel šesti kluby, extraligu hrál i za Spartu. Litvínov však pro něj zůstal srdcovkou. Ještě v 44 letech nasbíral v základní části 54 bodů. Po kariéře dělal GM reprezentace, v posledních letech se stará o restauraci Střídačka v centru Prahy, kterou vlastní s Petrem Nedvědem.
Michal Trávníček
- útočník
- 45 let
Bojovník, kapitán mužstva. V Litvínově vyrůstal od mládeže, dvě sezony strávil v AHL. Útočník s pětkou na zádech sehrál za 22 sezon v extralize 1062 utkání a jen deset v jiném než litvínovském dresu. V klubu prošel úplně vším, od zisku titulu po baráž. Céčko nosil sedm let. Během kariéry si na osm zápasů odskočil do Zlína, další dva sehrál v play off 2021 za Mladou Boleslav, kdy už byl v prvoligovém Ústí nad Labem. Končil v ročníku 2022/23 v rodném Děčíně. Poté dělal asistenta u áčka, v této sezoně vede jako hlavní kouč juniory.
Juraj Majdan
- útočník
- 34 let
Slovenské křídlo hraje nejvyšší soutěž u sousedů za Poprad. Rodák z Dubnice od osmnácti let nastupoval v Litvínově za juniorku, strávil tam celkem sedm sezon, přičemž krátce hostoval v Ústí nad Labem a Mostě. Až na ročník 2012/13, kdy nasbíral 31 bodů, příliš produktivní nebyl. Hned po zisku titulu však zářil v Banské Bystrici, kde si připsal 53 bodů v 54 zápasech. Vystřídal ještě Zvolen, Nitru, Košice, Michalovce, Nové Zámky a Spišskou Novou Ves, mihl se ve Vsetíně.
František Gerhát
- útočník
- 35 let
Další Slovák v kádru Vervy přišel z Bratislavy. U ropáků strávil včetně juniorky celkem 14 sezon, elitní soutěž jinde nehrál. Během kariéry občas posílil partnerské celky v Litoměřicích nebo Mostě, ale většinu času trávil v litvínovském áčku. Svého maxima dosáhl v ročníku 2017/18, kdy nastřílel 13 gólů a připsal si 22 bodů. V Litvínově se usadil, zaměstnání našel v Praze. U sportu víceméně zůstal. Pracuje jako softwarový inženýr a programátor pro firmu zaměřenou na sportovní data.
Peter Jánský
- útočník
- 40 let
Křestní prý dostal po slovenské legendě Peteru Šťastném. Ale s hokejem začínal v Mostě, odkud se přesunul do Litvínova a ještě několikrát se tam vrátil. Přímočarý střelec na severu Čech působil do sezony 2011/12, než odešel do Sparty. Jeho rozlet zabrzdilo zranění, hostoval v Pardubicích, po dvou letech přes Litoměřice doputoval zpátky k úpatí Krušných hor a získal svůj jediný titul. Sezonu hrál za Kladno, po dalším comebacku do Vervy hostoval i v Kadani a Ústí. Končil v Bílině po sezoně 2022/23, žije v Litvínově a snad jezdí přes hranice za prací do Německa.
Ondřej Jurčík
- útočník
- 33 let
S obráncem Baránkem jsou jedinými šampiony z roku 2015, kteří za Litvínov hrají i v současné době. Ale mezitím prošli členitou cestu. Rodák z Teplic si za A tým zahrál poprvé v ročníku 2011/12. V dalších letech střídal Vervu s Mostem, pak s Litoměřicemi. Jednu sezonu prožil ve slovenské nižší soutěži, kde naskakoval za Žilinu. Následoval Sokolov a návrat do Litvínova, s nímž předloni postoupil do semifinále play off.
Robin Hanzl
- útočník
- 36 let
K zisku titulu přispěl v play off 15 body (5+10) a stal se nejproduktivnějším hráčem vyřazovacích bojů. Odchovanec Ústí nad Labem si z města na Labi namířil do Litvínova v ročníku 2010/11. Mistrovská sezona pro něj byla přelomová. Začali ho zvát na srazy reprezentace, zahrál si na mistrovství světa 2017 a pak ještě v roce 2021, kdy však už měl za sebou čtvrtou sezonu v KHL. Následovalo Švédsko, po třech letech v Timra obléká druhou sezonu dres Malmö.
Rostislav Martynek
- útočník
- 43 let
Další hráč, který vzešel z třinecké líhně. Ještě ve službách Ocelářů se stal v roce 2003 nejlepším nováčkem extraligy. O sedm let později odešel subtilní útočník do Českých Budějovic, po dvou sezonách se vynořil v Litvínově. Zůstal šest let, následoval přesun do Frýdku-Místku, odkud několikrát nakoukl mezi elitu s Třincem. Naposledy hrál letos za Český Těšín. Dělal skills kouče u juniorů Třince. V tomto ročníku je asistentem trenéra u záložního celku ve Frýdku-Místku.
Jakub Petružálek
- útočník
- 40 let
Poslední dílek do mistrovské skládačky. Do Litvínova se jeho odchovanec vrátil z osobních důvodů během sezony 2014/15 po téměř devíti letech. Byl v kanadské juniorce, v AHL, zahrál si NHL za Carolinu, působil ve finské Raumě a KHL, kde hrál naposledy za Jekatěrinburg. V 28 duelech základní části extraligy stihl nasbírat 26 bodů, s osmi trefami se stal nejlepším střelcem play off. Po titulu opět vyrazil do světa, dva ročníky strávil v Třinci, než se vrátil na rodnou půdu. Kariéru zabalil po sezoně 2020/21. Věnuje se litvínovské mládeži, trénuje juniory.
Kamil Piroš
- útočník
- 46 let
Velký cestovatel. Už v zárodku kariéry si odběhl do Vítkovic. V roce 1997 ho draftovalo Buffalo, ale byl vyměněn do Atlanty. Za Thrashers sehrál za tři sezony 25 zápasů, s jejich farmou vyhrál Calder Cup. Další tři starty v NHL si připsal za Floridu. Potom se vydal napříč Evropou. Okusil KHL, švýcarskou, německou, švédskou a finskou ligu. V roce 2013 zakotvil v Litvínově, kde působil do barážové sezony 2015/16. Už během kariéry koupil hotel v Mostě, podniká v realitách. Figuruje jako jednatel společnosti Rezidence Arkáda se sídlem v centru Prahy.
Jakub Šrámek
- útočník
- 32 let
V Litvínově je hokej něco jako rodinný podnik. Každý mu fandí, každý je s ním nějak propojený. Jeho otec Jiří přezdívaný Divous patřil ke kultovním postavám fanouškovského kotle. Jakub hrával v juniorských výběrech s Tomášem Hertlem nebo Radkem Faksou, do extraligového týmu pronikl na druhý pokus. Otrkával se v nižších soutěžích doma, ve Finsku i zámoří. V mistrovské sezoně sehrál 47 zápasů v základní části, v play off jediný. Posledních devět let působí v páté německé soutěži. Ve Waldkraiburgu hraje s několika krajany, včetně dalšího šampiona Martina Kokeše.
Miloslav Hořava ml.
- útočník
- 43 let
Jan Eberle sehrál za Litvínov během hostování z Kladna jediné utkání, syn tehdejšího asistenta trenéra Hořavy naskočil do šesti a dal gól. Zůstal ještě dvě sezony, než se vrátil k Rytířům. Prošel výchovou ve švédském MODO, v Česku oblékal barvy Karlových Varů a Kladna. Dostal se do reprezentace, od roku 2005 se vydával na další zahraniční mise. Švédsko, KHL, Švýcarsko, hrál v Liberci, Třinci, Brně. Kariéru končil v Německu. V Kladně se věnuje mládeži, třetí sezonu je hlavním trenérem juniorů.
Radim Rulík
- trenér
- 60 let
Ze Sokolova ve druhé lize se v říjnu 2013 přišel zhostit pozice hlavního kouče místo Vladimíra Jeřábka. Litvínov byl v této roli jeho třetí štací v české nejvyšší soutěži. Mezitím vedl ještě Lev Poprad v KHL a Košice. S Vervou vyhrál titul, po něm následoval pokles. V lednu 2016 ho nahradil Jiří Šlégr. Působil ve Spartě, Mladé Boleslavi, Pardubicích a u české dvacítky, s níž získal stříbro na juniorském MS. Od sezony 2023/24 je hlavním koučem české reprezentace, s níž na šampionátu v Praze senzačně vybojoval zlato. Sám získal titul poprvé jako asistent Vladimíra Růžičky v roce 2005.
Miloslav Hořava st.
- trenér
- 64 let
Odchovanec Kladna, bývalý skvělý obránce a mistr světa z roku 1985 přišel do Litvínova jako asistent koncem října 2014, vystřídal Petra Rosola. Prošel řadou českých klubů, trénoval ve švédském MODO. Litvínov byl jedním z případů, kde se jeho cesta proťala s působením Radima Rulíka a odkud se pak zase vytratil. Po titulu s Vervou zamířil do německého Wolfsburgu, následně pokračoval v Kladně, Mladé Boleslavi, Spartě, kde v listopadu 2022 nejprve nahradil Pavla Pateru a pak dělal sezonu asistenta Pavlu Grossovi. V předchozí sezoně převzal v rozjeté soutěži tým Pardubic, v tomto ročníku Mladou Boleslav.