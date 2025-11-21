Co čeká hokej v Litvínově? Klíčové otázky a odpovědi kolem jeho budoucnosti
Hokej v Litvínově se přiblížil k záchraně. Orlen Unipetrol v červenci oznámil, že po sezoně skončí jako majoritní vlastník klubu. Po měsících hledání, dohadů a beznaděje přišla příznivá zvěst. Většinu akcií klubu má převzít skupina kolem legend v čele s Jiřím Šlégrem. „Výborná zpráva pro litvínovský hokej, fanoušky, veřejnost a hlavně hráče. Věřím, že to přinese klid a projeví se to i na výsledcích na ledě,“ řekl deníku Sport generální ředitel klubu Pavel Hynek. Je pravděpodobné, že noví majitelé přivedou své lidi a on v klubu po šesti letech skončí. Co změny pod Krušnými horami znamenají a co můžou přinést?
Co se musí stát nejdřív?
Zpráva o převodu většiny procent akcií ještě nepřináší spásu. Z prohlášení se dá vyčíst, že legendy klub převezmou, rámcově se dohodly na podmínkách. Číslo 71 značící počet procent získaných akcií je hezké už tím, že ho nosil Jiří Šlégr. Dohoda však vstoupí v platnost, až bude podepsána, a zodpovědnost převezmou noví vlastníci. Mělo by k tomu dojít už brzy, aby se daly podnikat potřebné kroky. Provádět změny, domlouvat hráče, starat se o klub. Půl roku se promeškalo, celou věc zdrží nutné procedury. Čas hraje proti legendám, ale jsou v tom trochu nevinně. Nejdřív byli na tahu zbývající akcionáři. Město, jemuž patří zimní stadion, a hokejový spolek, který řídí mládež a vlastní extraligovou licenci. Ale nedomluvily se.
Co přinesou Litvínovu klubové legendy?
Zní to jako pohádka, litvínovské ikony a zlaté naganské symboly zachraňují mateřský klub v době, kdy je mu nejhůř. Teď jde o to, jaká bude realita všedních dnů. Má se za to, že Orlen Unipetrol bude klubu Jiřího Šlégra ročně přispívat 40 miliony korun, což je zhruba třetinová suma z celkové roční cifry, s níž lze skromně fungovat mezi elitou. Finanční pomoc chemičky s polskými vlastníky tvoří desetinu toho, co za sezonu utratí například Pardubice. Představa, že Robert Reichel nebo Martin Ručinský začnou lítat po firmách a shánět další partnery, je nejspíš iluzorní. Pomoc Orlenu je zásadní bod A. Nyní však musí přijít rychlé B a možná i C.
Kde se stala největší chyba?
„Největší prohra nás všech je v tom, že jsme si nechali utéct majitele, který hokej platil,“ přiznal nedávno generální ředitel klubu Pavel Hynek. Při jednáních s městem a hokejovým spolkem byla podle informací Sportu vysoká nabídka na pět let. S tím, že licence se převede na Orlen a bude vázána na všechny akcionáře, což by bránilo případnému převodu klubu do jiného města. Tam se všechno zlomilo. Aktéři se hádali, hráli poker, aniž by měli připravený náhradní plán. Výsledkem je, že ztratili štědrého mecenáše, který celou dobu hokej z velké části platil, mezi lety 2012 a 2024 přispěl 731 miliony. Teď jsou na tom biti všichni. Jiří Šlégr klubu šéfoval už v době, kdy se dostával do problémů. Nyní dotáhl záchranný člun.
Skončí Jiří Šlégr v roli generálního manažera reprezentace?
To by mělo být zcela jasné. Být vlastníkem extraligového klubu a zároveň generálním manažerem národního týmu je silný střet zájmů. Už nyní není šťastné, že při tvorbě olympijské soupisky a sestavy je GM zaměstnán otázkami kolem akcionářského vstupu do litvínovské organizace, s čímž je spojena spousta dalších aktivit. Vedení reprezentace se v těchto týdnech potřebuje soustředit na co nejspravedlivější výběr hráčů pro únorovou olympiádu, jíž předchází lednová nominace. S tím úzce souvisí cesta členů trenérského štábu a generálního manažera za hráči do NHL a AHL, která doposud nebyla oficiálně oznámena a není zřejmé, zda se o ní vůbec uvažuje.
Co když k podpisu dohody nedojde?
Orlen se dohodl s legendami, zjevně směřuje k podpisu a záchraně klubu. Kdyby se však ujednání přece jen nepotvrdilo, mohl by následovat třeba návrat k vyjednávání s městem a spolkem, případně bohatým partnerem. Otázkou je, kdo by do toho šel a co může klub zájemci nabídnout. Zajisté bohatou tradici a taky třeba stadion, kam v zimě sněží jak na Winter Classic. Každopádně v případě nedohody by se naplnil katastrofický scénář. Ale na ten snad nedojde.
Kolik Litvínov potřebuje peněz a kde je vezme?
Orlen bude údajně od příští sezony dávat 40 milionů korun ročně, což jsou dvě třetiny jeho dosavadního průměrného příspěvku. Extraligový klub přitom potřebuje nejmíň třikrát tolik. Město Litvínov ještě před zahájením sezony tvrdilo, že má velkého sponzora, který se přihlásil. Jeho totožnost však nezveřejnilo. O koho mohlo jít? Pravděpodobně o firmu Marius Pedersen, kterou jako hlavního sponzora přivedl generální ředitel Hynek. Legendy dostanou peníze od Orlenu, další musí sehnat. Mluví se rovněž o energetickém gigantu ČEZ.
Kolik přinesla sbírka Ropáků?
Fanklub Ropáci on Tour je naprostým fenoménem v rámci extraligového společenství. Jde o opravdu nejskalnější fanoušky, byť na některé jejich názory v rámci litvínovského dění a následné akce může být různorodý názor. Každopádně v nejtěžších chvílích po oznámení odchodu Orlenu z pozice generálního partnera se Ropáci vrhli do záchrany klubu. Uspořádali veřejnou sbírku a začali vyrábět a prodávat trička s potiskem Litvínov nezhasne. Solidarita se rozhořela doslova po celé republice a přinesla necelé tři miliony korun. Tyto prostředky budou sloužit novému klubovému vedení na zajištění potřeb pro příští sezonu.
Co bude s hráči současného kádru?
Nejvíc se logicky řeší, zda v týmu setrvají bratři Ondřej a David Kašovi. Zákulisí je plné různých zvěstí. Deník Sport před časem informoval o možném zájmu Pardubic o oba hráče, zaslechnete i informace, že přesun sourozenců do Dynama je předběžně domluven s tím, že se řeší jen termín transferů. Oba útočníci však mají s Vervou smlouvy i na příští sezonu. Představa, že nové vedení přijde o klíčové hráče, je zároveň těžko představitelná, leda že by zájemce zaplatil na extraligové poměry rekordní sumu odstupného. A za něj by si Šlégrův klub pořídil více nových hráčů, ovšem už řadovějších. V Litvínově prý není odchod bratrů téma.
Posílí Litvínov ještě během sezony?
Za současné situace těžko. Stávající vedení má zdroje uzavřené do konce extraligového ročníku, platí stop stav. Nové hráče může přivést jen výměnou za finančně adekvátní náhradu. Kde vzít na případné posily? To už by měli řešit noví většinoví vlastníci. Jde o to, aby se všechny strany i v tomto ohledu správně pochopily.
Co bude s ředitelem Hynkem?
Dost lidí v Litvínově ho nemusí. Mírně řečeno. Přitom si zaslouží respekt. Klub pozvedl po ekonomické i sportovní stránce, zavedl lepší kulturu, odboural šedé zóny ve financování. Jako zaměstnanec akciové společnosti se do záchranářských jednání nezapojoval. Není to jeho parketa, Orlen jednal se zbývajícími dvěma akcionáři a posléze se dohodl s legendami. Klub jim předá, bude ho podporovat, ale od nové sezony za něj už nebude zodpovídat. Noví majitelé obsadí různé pozice svými lidmi. Hynek přišel s Orlenem, s ním taky nejspíš skončí. Nicméně smlouvu má podepsanou na dva roky. Napřed se s ním tedy musí vypořádat.
Jak to bude s extraligovou licencí?
Běží do konce sezony. Záleží, jak Litvínov v nejvyšší soutěži dopadne. Přihlášku do extraligy podepsal spolek AHC Verva, licence vyprší 30. dubna 2026. Legendy se potřebují dohodnout s minoritními akcionáři, jak si nastaví vztahy a podmínky podpory klubu. A především, Litvínov se musí zachránit v extralize, případně uspět v baráži. Pak se může přihlásit znovu. Taky doložit bezdlužnost, mít bankovní garanci a stadion splňující licenční podmínky, což dosud nebyl problém. Už proto je nutné, aby noví majitelé mohli klub co nejdřív převzít.