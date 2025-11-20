Litvínov mění majitele. Klub převezme Jiří Šlégr se skupinou bývalých hráčů
Litvínovský hokejový klub bude vlastnit skupina bývalých hráčů v čele s Jiřím Šlégrem. Současný většinový majitel Orlen Unipetrol na ni převede všechny své akcie. Informovali o tom ve společném prohlášení.
Společnost Orlen Unipetrol už před tímto ročníkem oznámila, že po sezoně skončí v roli majoritního akcionáře a generálního partnera klubu. Vlastní 71 procent akcií. Uvedla, že se skupinou klubových legend v čele se Šlégrem se dohodla i na objemu finančních prostředků, kterými v rámci reklamní spolupráce podpoří litvínovský klub do dalších let.
Verva aktuálně v extralize po 23 kolech uzavírá tabulku se ztrátou 15 bodů na dvanáctou Mladou Boleslav a třinácté Kladno a čeká ji boj o záchranu. Poslední tým nejvyšší soutěže bude hrát baráž s vítězem první ligy.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|12
|3
|1
|6
|68:53
|43
|2
Mountfield
|22
|11
|4
|0
|7
|64:45
|41
|3
Sparta
|25
|11
|3
|1
|10
|73:64
|40
|4
Pardubice
|22
|11
|2
|2
|7
|69:51
|39
|5
Brno
|22
|11
|1
|3
|7
|62:59
|38
|6
Plzeň
|22
|10
|2
|3
|7
|52:45
|37
|7
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|24
|10
|1
|1
|12
|52:66
|33
|11
K. Vary
|22
|9
|1
|2
|10
|55:61
|31
|12
M. Boleslav
|23
|8
|2
|1
|12
|47:54
|29
|13
Kladno
|23
|7
|2
|4
|10
|57:69
|29
|14
Litvínov
|23
|3
|2
|1
|17
|37:74
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž