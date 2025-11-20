Předplatné

Litvínov mění majitele. Klub převezme Jiří Šlégr se skupinou bývalých hráčů

Litvínovský hokejový klub bude vlastnit skupina bývalých hráčů v čele s Jiřím Šlégrem. Současný většinový majitel Orlen Unipetrol na ni převede všechny své akcie. Informovali o tom ve společném prohlášení.

Společnost Orlen Unipetrol už před tímto ročníkem oznámila, že po sezoně skončí v roli majoritního akcionáře a generálního partnera klubu. Vlastní 71 procent akcií. Uvedla, že se skupinou klubových legend v čele se Šlégrem se dohodla i na objemu finančních prostředků, kterými v rámci reklamní spolupráce podpoří litvínovský klub do dalších let.

Verva aktuálně v extralize po 23 kolech uzavírá tabulku se ztrátou 15 bodů na dvanáctou Mladou Boleslav a třinácté Kladno a čeká ji boj o záchranu. Poslední tým nejvyšší soutěže bude hrát baráž s vítězem první ligy.

