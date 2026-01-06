Předplatné

MS v hokeji U20 2026: Češi berou stříbro, všechny výsledky a play off

Český brankář Michal Oršulák po prohraném finále šampionátu
Český brankář Michal Oršulák po prohraném finále šampionátuZdroj: ČTK / AP / Matt Krohn
Zklamaný český bek Jakub Fibigr po porážce ve finále mistrovství světa
Český kapitán Petr Sikora po převzetí trofeje pro vicemistra světa
Čeští hokejisté do 20 let končí mistrovství světa po třech letech opět stříbrní
Brankáři Michalu Oršulákovi se dostává podpory od spoluhráče
Čeští junioři se stříbrnými medailemi těžce nesli rozplynutí zlatého snu
Zklamaný útočník české dvacítky Štěpán Hoch po prohře ve finále se Švédskem
Švédští junioři si teprve potřetí v historii vychutnávají titul mistrů světa
30
MS hokej U20
Česká hokejová reprezentace do 20 let dosáhla na mistrovství světa opět na medaili. Po památné výhře nad Kanadou 6:4 v semifinále nestačilii mladíci až na zlaté Švédy ve finále (2:4).  Program, výsledky, skupiny, play off, to vše naleznete v článku.

Kdy hrají Češi na MS v hokeji do 20 let 2026?

Čtvrtfinále:

Semifinále:

Finále:

Program Play off MS v hokeji do 20 let 2026

Čtvrtfinále

2. 1., 20:00

Švédsko U20 - Lotyšsko U20 6:3

2. 1., 22:30

Česko U20 - Švýcarsko U20 6:2

3. 1., 0:00

USA U20 - Finsko U20 3:4 v prodl.

3. 1., 2:30

Kanada U20 - Slovensko U20 7:1

Semifinále

4. 1., 22:30

Švédsko U20 - Finsko U20 4:3 sn

5. 1., 2:30

Kanada U20 - Česko U20 4:6

Zápasy o medaile

o 3. místo: 5. 1., 22:30

Kanada U20 - Finsko U20 6:3

finále: 6. 1., 2:30

Švédsko U20 - Česko U20 4:2

Program MS v hokeji do 20 let 2026

Datum

Zápas

26. 12., 19:00

Švédsko U20 - Slovensko U20 3:2

26. 12., 21:30

Dánsko U20 - Finsko U20 2:6

27. 12., 00:00

Německo U20 - USA U20 3:6

27. 12., 02:30

ČESKO U20 - Kanada U20 5:7

27. 12., 20:00

Slovensko U20 - Německo U20 4:1

27. 12., 22:30

Lotyšsko U20 - Kanada U20 1:2p

28. 12., 00:00

USA U20 - Švýcarsko U20 2:1

28. 12., 02:30

Dánsko U20 - ČESKO U20 2:7

28. 12., 20:00

Švédsko U20 - Švýcarsko U20 4:2

28. 12., 22:30

Finsko U20 - Lotyšsko U20 8:0

29. 12., 19:00

Německo U20 - Švédsko U20 1:8

29. 12., 21:30

Finsko U20 - ČESKO U20 1:2p

30. 12., 00:00

Slovensko U20 - USA U20 5:6

30. 12., 02:30

Kanada U20 - Dánsko U20 9:1

30. 12., 20:00

Švýcarsko U20 - Německo U20 4:0

30. 12., 22:30

Lotyšsko U20 - Dánsko U20 6:3

31. 12., 19:00

Švýcarsko U20 - Slovensko U20 3:2

31. 12., 21:30

ČESKO U20 - Lotyšsko U20 4:2

1. 1., 00:00

USA U20 - Švédsko U20 3:6

1. 1., 02:30

Kanada U20 - Finsko U20 7:4

Skupiny MS v hokeji do 20 let 2026

MS v hokeji do 20 let 2026 hostilo USA konkrétně Minneapolis a Saint Paul. Na turnaji se představilo deset týmů ve dvou skupinách. První čtyři týmy z obou skupin postoupily do čtvrtfinále.

Skupina A

USA, Švédsko, Slovensko, Švýcarsko, Německo.

Skupina B

Finsko, ČESKO, Kanada, Lotyšsko, Dánsko.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švédsko4400021:812
2USA4300117:159
3Švýcarsko4200210:86
4Slovensko4100313:133
5Německo400045:220

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada4310025:1111
    2Česko4210118:128
    3Finsko4201119:117
    4Lotyšsko410129:174
    5Dánsko400048:280

       

      Česká nominace na MS v hokeji do 20 let 2026

       

      Brankáři

      Matyáš Mařík (Banes Motor České Budějovice), Ondřej Štěbeták (Portland Winterhawks/WHL), Michal Oršulák (Prince Albert Raiders/WHL)

      Obránci

      Tomáš Galvas (Bílí Tygři Liberec), Vashek Blanár (HV 71/Švéd.), Vladimír Dravecký (Brantford Bulldogs/OHL), Adam Jiříček (Brantford Bulldogs/OHL), Jakub Fibigr (Brampton Steelheads/OHL), Matyáš Man (Prince Albert Raiders/WHL), Radim Mrtka (Seattle Thunderbirds/WHL), Max Pšenička (Portland Winterhawks/WHL), Jakub Vaněček (Tri-City Americans/WHL)

      Útočníci

      Matěj Kubiesa (HC Oceláři Třinec), Petr Sikora (HC Oceláři Třinec), Vojtěch Čihař (HC Energie Karlovy Vary), Štěpán Hoch (Banes Motor České Budějovice), Richard Žemlička (SaiPa Lappeenranta/Fin.), Maximilian Curran (Edmonton Oil Kings/WHL), Adam Jecho (Edmonton Oil Kings/WHL), Adam Benák (Brantford Bulldogs/OHL), Samuel Drančák (Red Deer Rebels/WHL), Jiří Klíma (Shawinigan Cataractes/QMJHL), Václav Nestrašil (University of Massachusetts/NCAA), Adam Novotný (Peterborough Petes/OHL), Tomáš Poletín (Kelowna Rockets/WHL), Adam Titlbach (Vancouver Giants/WHL)

      Česko na MS v hokeji do 20 let

      Česká reprezentace na posledních třech MS do 20 let získala tři medaile: jedno stříbro a dvakrát bronz. Trenér Patrik Augusta na tyto úspěchy navázal i v letošním ročníku šampionátu a přidal se svým týmem další cenný kov.

      RočníkUmístěníZávěrečný zápas
      20253. místoČesko - Švédsko 3:2 sn (o 3. místo)
      20243. místoČesko - Finsko 8:5 (o 3. místo)
      20232. místoČesko - Kanada 2:3pp (finále)
      20224. místoČesko - Švédsko 1:3 (o 3. místo)
      20217. místoČesko - Kanada 0:3 (čtvrtfinále)
      20207. místoČesko - Švédsko 0:5 (čtvrtfinále)
      20197. místoČesko - USA 1:3 (čtvrtfinále)
      20184. místoČesko - USA 3:9 (o 3. místo)
      20176. místoČesko - Kanada 3:5 (čtvrtfinále)
      České medaile z MS do 20 let
      20253. místoČesko - Švédsko 3:2sn
      20243. místoČesko - Finsko 8:5
      20232. místoČesko - Kanada 2:3pp
      20053. místoČesko - USA 3:2pp
      20011. místoČesko - Finsko 2:1
      20001. místoČesko - Rusko 1:0sn

      Vítězové MS v hokeji U20 od roku 2015

      RočníkFinále
      2025 (Ottawa)USA - Finsko 4:3 pp
      2024 (Göteborg)USA - Švédsko 6:2
      2023 (Halifax)Kanada - Česko 3:2p
      2022 (Edmonton)Kanada - Finsko 3:2
      2021 (Edmonton)USA - Kanada 2:0
      2020 (Ostrava, Třinec)Kanada - Rusko 4:3
      2019 (Vancouver, Victoria)Finsko - USA 3:2
      2018 (Buffalo, Orchard Park)Kanada - Švédsko 3:1
      2017 (Montreal, Toronto)USA - Kanada 5:4sn
      2016 (Helsinky)Finsko - Rusko 4:3p
      2015 (Toronto, Montreal)Kanada - Rusko 5:4

