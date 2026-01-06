MS v hokeji U20 2026: Češi berou stříbro, všechny výsledky a play off
Česká hokejová reprezentace do 20 let dosáhla na mistrovství světa opět na medaili. Po památné výhře nad Kanadou 6:4 v semifinále nestačilii mladíci až na zlaté Švédy ve finále (2:4). Program, výsledky, skupiny, play off, to vše naleznete v článku.
Kdy hrají Češi na MS v hokeji do 20 let 2026?
- Česko U20 - Kanada U20 5:7
- Dánsko U20 - Česko U20 2:7
- Finsko U20 - Česko U20 1:2p
- Česko U20 - Lotyšsko U20 4:2
Čtvrtfinále:
Semifinále:
Finále:
Program Play off MS v hokeji do 20 let 2026
Čtvrtfinále
2. 1., 20:00
2. 1., 22:30
3. 1., 0:00
3. 1., 2:30
Semifinále
4. 1., 22:30
5. 1., 2:30
Zápasy o medaile
o 3. místo: 5. 1., 22:30
Kanada U20 - Finsko U20 6:3
finále: 6. 1., 2:30
Švédsko U20 - Česko U20 4:2
Program MS v hokeji do 20 let 2026
Datum
Zápas
26. 12., 19:00
26. 12., 21:30
27. 12., 00:00
27. 12., 02:30
27. 12., 20:00
27. 12., 22:30
28. 12., 00:00
28. 12., 02:30
28. 12., 20:00
28. 12., 22:30
29. 12., 19:00
29. 12., 21:30
30. 12., 00:00
30. 12., 02:30
30. 12., 20:00
30. 12., 22:30
31. 12., 19:00
31. 12., 21:30
1. 1., 00:00
1. 1., 02:30
Skupiny MS v hokeji do 20 let 2026
MS v hokeji do 20 let 2026 hostilo USA konkrétně Minneapolis a Saint Paul. Na turnaji se představilo deset týmů ve dvou skupinách. První čtyři týmy z obou skupin postoupily do čtvrtfinále.
Skupina A
USA, Švédsko, Slovensko, Švýcarsko, Německo.
Skupina B
Finsko, ČESKO, Kanada, Lotyšsko, Dánsko.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švédsko
|4
|4
|0
|0
|0
|21:8
|12
|2
USA
|4
|3
|0
|0
|1
|17:15
|9
|3
Švýcarsko
|4
|2
|0
|0
|2
|10:8
|6
|4
Slovensko
|4
|1
|0
|0
|3
|13:13
|3
|5
Německo
|4
|0
|0
|0
|4
|5:22
|0
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|4
|3
|1
|0
|0
|25:11
|11
|2
Česko
|4
|2
|1
|0
|1
|18:12
|8
|3
Finsko
|4
|2
|0
|1
|1
|19:11
|7
|4
Lotyšsko
|4
|1
|0
|1
|2
|9:17
|4
|5
Dánsko
|4
|0
|0
|0
|4
|8:28
|0
Česká nominace na MS v hokeji do 20 let 2026
Brankáři
Matyáš Mařík (Banes Motor České Budějovice), Ondřej Štěbeták (Portland Winterhawks/WHL), Michal Oršulák (Prince Albert Raiders/WHL)
Obránci
Tomáš Galvas (Bílí Tygři Liberec), Vashek Blanár (HV 71/Švéd.), Vladimír Dravecký (Brantford Bulldogs/OHL), Adam Jiříček (Brantford Bulldogs/OHL), Jakub Fibigr (Brampton Steelheads/OHL), Matyáš Man (Prince Albert Raiders/WHL), Radim Mrtka (Seattle Thunderbirds/WHL), Max Pšenička (Portland Winterhawks/WHL), Jakub Vaněček (Tri-City Americans/WHL)
Útočníci
Matěj Kubiesa (HC Oceláři Třinec), Petr Sikora (HC Oceláři Třinec), Vojtěch Čihař (HC Energie Karlovy Vary), Štěpán Hoch (Banes Motor České Budějovice), Richard Žemlička (SaiPa Lappeenranta/Fin.), Maximilian Curran (Edmonton Oil Kings/WHL), Adam Jecho (Edmonton Oil Kings/WHL), Adam Benák (Brantford Bulldogs/OHL), Samuel Drančák (Red Deer Rebels/WHL), Jiří Klíma (Shawinigan Cataractes/QMJHL), Václav Nestrašil (University of Massachusetts/NCAA), Adam Novotný (Peterborough Petes/OHL), Tomáš Poletín (Kelowna Rockets/WHL), Adam Titlbach (Vancouver Giants/WHL)
Česko na MS v hokeji do 20 let
Česká reprezentace na posledních třech MS do 20 let získala tři medaile: jedno stříbro a dvakrát bronz. Trenér Patrik Augusta na tyto úspěchy navázal i v letošním ročníku šampionátu a přidal se svým týmem další cenný kov.
|Ročník
|Umístění
|Závěrečný zápas
|2025
|3. místo
|Česko - Švédsko 3:2 sn (o 3. místo)
|2024
|3. místo
|Česko - Finsko 8:5 (o 3. místo)
|2023
|2. místo
|Česko - Kanada 2:3pp (finále)
|2022
|4. místo
|Česko - Švédsko 1:3 (o 3. místo)
|2021
|7. místo
|Česko - Kanada 0:3 (čtvrtfinále)
|2020
|7. místo
|Česko - Švédsko 0:5 (čtvrtfinále)
|2019
|7. místo
|Česko - USA 1:3 (čtvrtfinále)
|2018
|4. místo
|Česko - USA 3:9 (o 3. místo)
|2017
|6. místo
|Česko - Kanada 3:5 (čtvrtfinále)
|České medaile z MS do 20 let
|2025
|3. místo
|Česko - Švédsko 3:2sn
|2024
|3. místo
|Česko - Finsko 8:5
|2023
|2. místo
|Česko - Kanada 2:3pp
|2005
|3. místo
|Česko - USA 3:2pp
|2001
|1. místo
|Česko - Finsko 2:1
|2000
|1. místo
|Česko - Rusko 1:0sn
Vítězové MS v hokeji U20 od roku 2015
|Ročník
|Finále
|2025 (Ottawa)
|USA - Finsko 4:3 pp
|2024 (Göteborg)
|USA - Švédsko 6:2
|2023 (Halifax)
|Kanada - Česko 3:2p
|2022 (Edmonton)
|Kanada - Finsko 3:2
|2021 (Edmonton)
|USA - Kanada 2:0
|2020 (Ostrava, Třinec)
|Kanada - Rusko 4:3
|2019 (Vancouver, Victoria)
|Finsko - USA 3:2
|2018 (Buffalo, Orchard Park)
|Kanada - Švédsko 3:1
|2017 (Montreal, Toronto)
|USA - Kanada 5:4sn
|2016 (Helsinky)
|Finsko - Rusko 4:3p
|2015 (Toronto, Montreal)
|Kanada - Rusko 5:4