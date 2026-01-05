Česko - Kanada 6:4. Velké drama a postup do FINÁLE! Vítězný gól v čase 58:46
Obrovské drama se šťastným koncem, zase to bude medaile pro český hokej! Dvacítka si na mistrovství světa zahraje o zlato, junioři v semifinále porazili favorizovanou Kanadu 6:4. Napínavý zápas rozhodl vítězným gólem 74 sekund před koncem Tomáš Poletín, do prázdné brány triumf ještě stvrdil Vojtěch Čihař. Finálovým soupeřem českých mladíků budou Švédové, hraje se v noci na úterý (2:30).
Čeští junioři se dostali do finále po třech letech a budou usilovat o první zlato od triumfů v letech 2000 a 2001. Po stříbru a svou bronzech z minulých šampionátů mají jistou čtvrtou medaili za sebou, což se povedlo národnímu týmu pouze v dobách Československa v letech 1982 až 1985.
Kanaďané, které Češi vyřadili na minulých dvou mistrovství světa shodně ve čtvrtfinále, se utkají dnes od 22:30 SEČ o bronz s Finskem.
Jako první zahrozil průnikem Kanaďan O'Reilly a na druhé straně prověřil Ivankovice Poletín. Ve třetí minutě mohl otevřít skóre zblízka z dorážky obránce Galvas, ale ztroskotal na kanadském brankáři. Vzápětí minul v dobré pozici Benák. Přesnou mušku neměl ani po Sikorově akci Čihař.
Při Poletínově vyloučení Oršulák vytěsnil puk při šanci osamoceného Hageho po přihrávce Reschnyho levým betonem na tyč. V čase 15:14 už ale zužitkoval přesilovku Iginla, který po Misově přihrávce zamířil do prázdné branky. V 17. minutě trefil McKenna z pravého kruhu bližší tyč.
Vzápětí bylo vyrovnáno. Po Galvasově bekhendovém nahození poslal doklepl puk pod levý beton Ivankovice a radoval se ze svém první branky na turnaji. Před první pauzou mohl otočit stav při Luchankově trestu Novotný, z dorážky ale neuspěl.
Ve 24. minutě už Češi skórovali. Pšenička našel bekhendem mezi kruhy Titlbacha, jenž zamířil na Ivankovicovu lapačku a stejně jako Curran si připsal první branku na šampionátu. O chvíli později vyřešil Sikora přečíslení individuálně, ale zakončení mu nevyšlo. Za Kanadu měl dvě příležitosti Iginla.
Ve 32. minutě nepřekonal Sikora Ivankovice a byl vyloučen za seknutí do lapačky kanadského gólmana. V úvodu přesilovky trefil Hage z pozice mezi kruhy levou tyč a Parekh z dorážky zamířil jen do Oršulákova pravého betonu. Po Poletínově vyhození puku mimo hřiště se Češi bránili ve třech proti pěti. Po Hageho ráně z levé kruhu nejdříve Oršulák vytěsnil kotouč do bližší tyče. Vzápětí už vyrovnal Parekh přes stínícího Reschného.
V čase 38:04 fauloval Pšenička unikající Hageho a Kanaďané měli možnost trestného střílení. Hage při forhendovém blafáku neuspěl i kvůli tomu, že jen Oršulák podrazil a sudí Österberg se Stachowiakem nechali penaltu opakovat. S další kličkou do forhendu Hage neuspěl a minul.
Augustův tým se vrátil do vedení 43 sekund před koncem druhé třetiny, kdy Curran nabil na pravý kruhu Benákovi, který také zaznamenal svůj první gól na turnaji.
V závěrečné části zahrozil Titlbach průnikem zakončeným bekhendovou střelou. Ve 44. minutě zůstal nepokrytý u levé tyče Reschny, který vybruslil do brankoviště a vyrovnal. Češi odolali následnému náporu soupeře a v čase 49:49 opět udeřili. Čihař se kličkou zbavil Desnoyerse a zvedl puk mimo dosah Ivankovice. Další šanci měl po Titlbachově přihrávce Novotný a ještě dorážel Galvas.
Český tým pokračoval v tlaku, ale Kanaďané odolali. Po faulu McKenny na Galvase v 54. minutě se dočkali přesilovky, ale tu po 48 sekundách přerušilo vyloučení Augustova výběru za příliš mnoho hráčů na ledě. Za čtyři vteřiny šel ale pykat Misa za zdržování hry.
Češi zkrácené početní výhody nevyužili a v 58. minutě vyrovnal z dorážky Martone. Potom se ale uvolnil Curran přes Brunickeho a puk se od Poletínovy brusle dostal za Ivankovice. Sudí si ještě situaci ověřili u videa. Pojistku přidal v přesilovce při hře soupeře bez gólmana Čihař.