Předplatné

MS v hokeji U20 2026: program, výsledky, skupiny, kdy hrají Češi?

Česká dvacítka získala třetí medaili na mistrovství světa v řadě, zopakovala loňský bronz
Česká dvacítka získala třetí medaili na mistrovství světa v řadě, zopakovala loňský bronzZdroj: ČTK / AP / Sean Kilpatrick
Kapitán Eduard Šalé zařídil české dvacítce bronzové medaile úspěšným nájezdem ve 14. sérii
Český gólman Michael Hrabal oslavuje vítězství ve čtvrtfinále nad Kanadou
Čeští junioři nadšeně zpívají státní hymnu po postupu do semifinále mistrovství světa
Americký kapitán Ryan Leonard oslavuje gól za brankou Michaela Hrabala
Adam Novotný je odražen americkým soupeřem
Český útočník Matěj Maštalířský (uprostřed) hryže prohru v souboji o finále s USA
Český kapitán Eduard Šalé (druhý zprava) smutní po porážce v semifinále
9
Fotogalerie
Otakar Plzák
MS hokej U20
Začít diskusi (0)

Česká hokejová reprezentace do 20 let se chystá na přelomu prosince a ledna na mistrovství světa hokejistů U20. Čeští mladíci obhajují bronzové medaile z minulého šampionátu a vysoké ambice neskrývají ani letos. Turnaj začíná 26. prosince a o den později vstoupí Češi do mistrovství proti favorizované Kanadě. Program, výsledky, skupiny a kde sledovat zápasy živě, to vše naleznete v článku.

Kdy hrají Češi na MS v hokeji do 20 let 2026?

  • Česko U20 - Kanada U20 (27. 12. od 02:30)
  • Dánsko U20 - Česko U20 (28. 12. od 02:30)
  • Finsko U20 - Česko U20 (29. 12. od 21:30)
  • Česko U20 - Lotyšsko U20 (31. 12. od 21:30)

Program MS v hokeji do 20 let 2026

DatumZápas
ČT 26. 12., 19:00Švédsko U20 - Slovensko U20
ČT 26. 12., 21:30Dánsko U20 - Finsko U20
PÁ 27. 12., 00:00Německo U20 - USA U20
PÁ 27. 12., 02:30ČESKO U20 - Kanada U20
PÁ 27. 12., 20:00Slovensko U20 - Německo U20
PÁ 27. 12., 22:30Lotyšsko U20 - Kanada U20
SO 28. 12., 00:00USA U20 - Švýcarsko U20
SO 28. 12., 02:30Dánsko U20 - ČESKO U20
SO 28. 12., 20:00Švédsko U20 - Švýcarsko U20
SO 28. 12., 22:30Finsko U20 - Lotyšsko U20
NE 29. 12., 19:00Německo U20 - Švédsko U20
NE 29. 12., 21:30Finsko U20 - ČESKO U20
PO 30. 12., 00:00Slovensko U20 - USA U20
PO 30. 12., 02:30Kanada U20 - Dánsko U20
PO 30. 12., 20:00Švýcarsko U20 - Německo U20
PO 30. 12., 22:30Lotyšsko U20 - Dánsko U20
úterý 31. 12., 19:00Švýcarsko U20 - Slovensko U20
úterý 31. 12., 21:30ČESKO U20 - Lotyšsko U20
středa 1. 1., 00:00USA U20 - Švédsko U20
středa 1. 1., 02:30Kanada U20 - Finsko U20

Program českých hokejistů na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

Skupiny MS v hokeji do 20 let 2026

MS v hokeji do 20 let 2026 hostí USA konkrétně Minneapolis a Saint Paul. Na turnaji se představí deset týmů ve dvou skupinách. První čtyři týmy z obou skupin postoupí do čtvrtfinále.

Skupina AUSA, Švédsko, Kanada, Švýcarsko, Německo.
Skupina BFinsko, ČESKO, Slovensko, Lotyšsko, Dánsko.

Česká nominace na MS v hokeji do 20 let 2026

Česká nominace se bude opírat o osm hráčů z minulého mistrovství. Kouč Patrik Augusta chce navázat na úspěchy z posledních let a vybral tým, se kterým si věří na metu nejvyšší, tedy mistrovský titul.

Debata probíhala okolo Ondřeje Štebetáka. Mladý gólman je osvědčené jméno v mládežnických reprezentacích, avšak v klubu se letos nepotkává s nijak oslnivou formou. Augustovo mužstvo nejvíce zasáhla ztráta předpokládané brankářské jedničky Jakuba Miloty.

BrankářiMatyáš Mařík (Banes Motor České Budějovice), Ondřej Štěbeták (Portland Winterhawks/WHL), Michal Oršulák (Prince Albert Raiders/WHL)
ObránciTomáš Galvas (Bílí Tygři Liberec), Vashek Blanár (HV 71/Švéd.), Vladimír Dravecký (Brantford Bulldogs/OHL), Adam Jiříček (Brantford Bulldogs/OHL), Jakub Fibigr (Brampton Steelheads/OHL), Matyáš Man (Prince Albert Raiders/WHL), Radim Mrtka (Seattle Thunderbirds/WHL), Max Pšenička (Portland Winterhawks/WHL), Jakub Vaněček (Tri-City Americans/WHL)
ÚtočníciMatěj Kubiesa (HC Oceláři Třinec), Petr Sikora (HC Oceláři Třinec), Vojtěch Čihař (HC Energie Karlovy Vary), Štěpán Hoch (Banes Motor České Budějovice), Richard Žemlička (SaiPa Lappeenranta/Fin.), Maximilian Curran (Edmonton Oil Kings/WHL), Adam Jecho (Edmonton Oil Kings/WHL), Adam Benák (Brantford Bulldogs/OHL), Samuel Drančák (Red Deer Rebels/WHL), Jiří Klíma (Shawinigan Cataractes/QMJHL), Václav Nestrašil (University of Massachusetts/NCAA), Adam Novotný (Peterborough Petes/OHL), Tomáš Poletín (Kelowna Rockets/WHL), Adam Titlbach (Vancouver Giants/WHL)

Česko na MS v hokeji do 20 let

Česká reprezentace na posledních třech MS do 20 let získala tři medaile: jedno stříbro a dvakrát bronz. Trenér Patrik Augusta bude chtít na tyto úspěchy navázat i v letošním ročníku šampionátu.

RočníkUmístěníZávěrečný zápas
20253. místoČesko - Švédsko 3:2 sn (o 3. místo)
20243. místoČesko - Finsko 8:5 (o 3. místo)
20232. místoČesko - Kanada 2:3pp (finále)
20224. místoČesko - Švédsko 1:3 (o 3. místo)
20217. místoČesko - Kanada 0:3 (čtvrtfinále)
20207. místoČesko - Švédsko 0:5 (čtvrtfinále)
20197. místoČesko - USA 1:3 (čtvrtfinále)
20184. místoČesko - USA 3:9 (o 3. místo)
20176. místoČesko - Kanada 3:5 (čtvrtfinále)
České medaile z MS do 20 let
20253. místoČesko - Švédsko 3:2sn
20243. místoČesko - Finsko 8:5
20232. místoČesko - Kanada 2:3pp
20053. místoČesko - USA 3:2pp
20011. místoČesko - Finsko 2:1
20001. místoČesko - Rusko 1:0sn

Vítězové MS v hokeji U20 od roku 2015

RočníkFinále
2025 (Ottawa)USA - Finsko 4:3 pp
2024 (Göteborg)USA - Švédsko 6:2
2023 (Halifax)Kanada - Česko 3:2p
2022 (Edmonton)Kanada - Finsko 3:2
2021 (Edmonton)USA - Kanada 2:0
2020 (Ostrava, Třinec)Kanada - Rusko 4:3
2019 (Vancouver, Victoria)Finsko - USA 3:2
2018 (Buffalo, Orchard Park)Kanada - Švédsko 3:1
2017 (Montreal, Toronto)USA - Kanada 5:4sn
2016 (Helsinky)Finsko - Rusko 4:3p
2015 (Toronto, Montreal)Kanada - Rusko 5:4

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Všechny příspěvky z Isport.cz máte již zobrazené.
Vyberte si z nabídky nebo pokračujte na další články z jiných titulů.

Články z jiných titulů