MS v hokeji U20 2026: program, výsledky, skupiny, kdy hrají Češi?
Česká hokejová reprezentace do 20 let se chystá na přelomu prosince a ledna na mistrovství světa hokejistů U20. Čeští mladíci obhajují bronzové medaile z minulého šampionátu a vysoké ambice neskrývají ani letos. Turnaj začíná 26. prosince a o den později vstoupí Češi do mistrovství proti favorizované Kanadě. Program, výsledky, skupiny a kde sledovat zápasy živě, to vše naleznete v článku.
Kdy hrají Češi na MS v hokeji do 20 let 2026?
- Česko U20 - Kanada U20 (27. 12. od 02:30)
- Dánsko U20 - Česko U20 (28. 12. od 02:30)
- Finsko U20 - Česko U20 (29. 12. od 21:30)
- Česko U20 - Lotyšsko U20 (31. 12. od 21:30)
Program MS v hokeji do 20 let 2026
|Datum
|Zápas
|ČT 26. 12., 19:00
|Švédsko U20 - Slovensko U20
|ČT 26. 12., 21:30
|Dánsko U20 - Finsko U20
|PÁ 27. 12., 00:00
|Německo U20 - USA U20
|PÁ 27. 12., 02:30
|ČESKO U20 - Kanada U20
|PÁ 27. 12., 20:00
|Slovensko U20 - Německo U20
|PÁ 27. 12., 22:30
|Lotyšsko U20 - Kanada U20
|SO 28. 12., 00:00
|USA U20 - Švýcarsko U20
|SO 28. 12., 02:30
|Dánsko U20 - ČESKO U20
|SO 28. 12., 20:00
|Švédsko U20 - Švýcarsko U20
|SO 28. 12., 22:30
|Finsko U20 - Lotyšsko U20
|NE 29. 12., 19:00
|Německo U20 - Švédsko U20
|NE 29. 12., 21:30
|Finsko U20 - ČESKO U20
|PO 30. 12., 00:00
|Slovensko U20 - USA U20
|PO 30. 12., 02:30
|Kanada U20 - Dánsko U20
|PO 30. 12., 20:00
|Švýcarsko U20 - Německo U20
|PO 30. 12., 22:30
|Lotyšsko U20 - Dánsko U20
|úterý 31. 12., 19:00
|Švýcarsko U20 - Slovensko U20
|úterý 31. 12., 21:30
|ČESKO U20 - Lotyšsko U20
|středa 1. 1., 00:00
|USA U20 - Švédsko U20
|středa 1. 1., 02:30
|Kanada U20 - Finsko U20
Skupiny MS v hokeji do 20 let 2026
MS v hokeji do 20 let 2026 hostí USA konkrétně Minneapolis a Saint Paul. Na turnaji se představí deset týmů ve dvou skupinách. První čtyři týmy z obou skupin postoupí do čtvrtfinále.
|Skupina A
|USA, Švédsko, Kanada, Švýcarsko, Německo.
|Skupina B
|Finsko, ČESKO, Slovensko, Lotyšsko, Dánsko.
Česká nominace na MS v hokeji do 20 let 2026
Česká nominace se bude opírat o osm hráčů z minulého mistrovství. Kouč Patrik Augusta chce navázat na úspěchy z posledních let a vybral tým, se kterým si věří na metu nejvyšší, tedy mistrovský titul.
Debata probíhala okolo Ondřeje Štebetáka. Mladý gólman je osvědčené jméno v mládežnických reprezentacích, avšak v klubu se letos nepotkává s nijak oslnivou formou. Augustovo mužstvo nejvíce zasáhla ztráta předpokládané brankářské jedničky Jakuba Miloty.
|Brankáři
|Matyáš Mařík (Banes Motor České Budějovice), Ondřej Štěbeták (Portland Winterhawks/WHL), Michal Oršulák (Prince Albert Raiders/WHL)
|Obránci
|Tomáš Galvas (Bílí Tygři Liberec), Vashek Blanár (HV 71/Švéd.), Vladimír Dravecký (Brantford Bulldogs/OHL), Adam Jiříček (Brantford Bulldogs/OHL), Jakub Fibigr (Brampton Steelheads/OHL), Matyáš Man (Prince Albert Raiders/WHL), Radim Mrtka (Seattle Thunderbirds/WHL), Max Pšenička (Portland Winterhawks/WHL), Jakub Vaněček (Tri-City Americans/WHL)
|Útočníci
|Matěj Kubiesa (HC Oceláři Třinec), Petr Sikora (HC Oceláři Třinec), Vojtěch Čihař (HC Energie Karlovy Vary), Štěpán Hoch (Banes Motor České Budějovice), Richard Žemlička (SaiPa Lappeenranta/Fin.), Maximilian Curran (Edmonton Oil Kings/WHL), Adam Jecho (Edmonton Oil Kings/WHL), Adam Benák (Brantford Bulldogs/OHL), Samuel Drančák (Red Deer Rebels/WHL), Jiří Klíma (Shawinigan Cataractes/QMJHL), Václav Nestrašil (University of Massachusetts/NCAA), Adam Novotný (Peterborough Petes/OHL), Tomáš Poletín (Kelowna Rockets/WHL), Adam Titlbach (Vancouver Giants/WHL)
Česko na MS v hokeji do 20 let
Česká reprezentace na posledních třech MS do 20 let získala tři medaile: jedno stříbro a dvakrát bronz. Trenér Patrik Augusta bude chtít na tyto úspěchy navázat i v letošním ročníku šampionátu.
|Ročník
|Umístění
|Závěrečný zápas
|2025
|3. místo
|Česko - Švédsko 3:2 sn (o 3. místo)
|2024
|3. místo
|Česko - Finsko 8:5 (o 3. místo)
|2023
|2. místo
|Česko - Kanada 2:3pp (finále)
|2022
|4. místo
|Česko - Švédsko 1:3 (o 3. místo)
|2021
|7. místo
|Česko - Kanada 0:3 (čtvrtfinále)
|2020
|7. místo
|Česko - Švédsko 0:5 (čtvrtfinále)
|2019
|7. místo
|Česko - USA 1:3 (čtvrtfinále)
|2018
|4. místo
|Česko - USA 3:9 (o 3. místo)
|2017
|6. místo
|Česko - Kanada 3:5 (čtvrtfinále)
|České medaile z MS do 20 let
|2025
|3. místo
|Česko - Švédsko 3:2sn
|2024
|3. místo
|Česko - Finsko 8:5
|2023
|2. místo
|Česko - Kanada 2:3pp
|2005
|3. místo
|Česko - USA 3:2pp
|2001
|1. místo
|Česko - Finsko 2:1
|2000
|1. místo
|Česko - Rusko 1:0sn
Vítězové MS v hokeji U20 od roku 2015
|Ročník
|Finále
|2025 (Ottawa)
|USA - Finsko 4:3 pp
|2024 (Göteborg)
|USA - Švédsko 6:2
|2023 (Halifax)
|Kanada - Česko 3:2p
|2022 (Edmonton)
|Kanada - Finsko 3:2
|2021 (Edmonton)
|USA - Kanada 2:0
|2020 (Ostrava, Třinec)
|Kanada - Rusko 4:3
|2019 (Vancouver, Victoria)
|Finsko - USA 3:2
|2018 (Buffalo, Orchard Park)
|Kanada - Švédsko 3:1
|2017 (Montreal, Toronto)
|USA - Kanada 5:4sn
|2016 (Helsinky)
|Finsko - Rusko 4:3p
|2015 (Toronto, Montreal)
|Kanada - Rusko 5:4