Karlos Vémola se ozval z nemocnice: Dlouhá operace!
Čtyřměsíční anabáze Karlose Vémoly je u konce! Zánět v čelisti, který bijce trápil během pobytu ve vazbě a dohnal ho až na operační sál, se lékařům konečně podařilo vykurýrovat a mohl mu tak být konečně odstraněn externí kovový fixátor. Bývalý šampion Oktagonu kvůli tomu ale musel podstoupit další náročný chirurgický zákrok.
„Tak já mám operaci za sebou, konečně už jsem bez lešení. Chtěl bych lékařům a sestřičkám v nemocnici na Karláku poděkovat, že se o mě skvěle postarali a že už mám ten »mikrofon« konečně pryč," vzkázal Vémola v pondělí večer ze špitálu.
„Operace to byla asi dlouhá a vypadá to, že úspěšná, že to bude konečně držet. Pan doktor říkal, že se ale pár dní nenajím. Jsem rád, že to mám za sebou a že Karlíto bude zpátky," dodal ještě. Spodní čelist má zafáčovanou a opatřenou drenem, který z rány odvádí krev, v nejbližší době se tak bude muset spokojit s tekutou stravou.
Razie
Vémola měl dlouhodobě problémy se zuby a v prosinci loňského roku se ukázalo, že má v čelisti akutní zánět. Den před Štědrým dnem měl jít na operaci, zadržela ho ale policie kvůli podezření z drogové trestné činnosti. Na sál se tak nakonec dostal až o týden později.
Zatímco zdravotní problémy jsou tedy u Karlose snad konečně zažehnány, v souboji s justicí zatím vyhráno nemá. V lednu byl z vazby propuštěn na kauci a čeká na soud.