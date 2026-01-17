Hokejista Fedotěnko: Sňatek s »vlastní« matkou
Francouzský spisovatel Victor Hugo (†83) pravil: „Muž chce být první láskou ženy, žena poslední láskou muže.“ A jedna velká lovestory se odehrála v zámoří.
Dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru s Tampou, resp. s Pittsburghem Ruslan Fedotěnko (46) má jistotu, že premiérovou láskou půvabné šedesátnice, jež zbožňuje charitu a zvířata, určitě není.
Hokejistovi byla na začátcích jeho zámořské mise náhradní matkou. Šlo jí to tak náramně, že si ji někdejší střelec nakonec sám vzal za ženu. Ze »sourozence« bratrů Kylea, Dereka a Larkina se tak přes noc stal jejich taťkou. A třeba i poslední lískou milované Debbie.
