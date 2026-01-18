Evropský šampionát v krasobruslení baví: Fotbal na ledě!

Autor: vba
    Bruslení a krása se opět snoubí na mistrovství Evropy, které tentokrát hostí anglický Sheffi eld. A zvlášť při soutěži dvojic se to hemží zajímavými kreacemi, včetně těch českých!

  • Čtvrtý zářez

    Sourozenci Taschlerovi si v rytmické části prakticky vyrovnali osobní rekord. Pak předvedli solidní volný tanec. Oproti rytmickému tanci si sice o jedno místo pohoršili, ale počtvrté za sebou se umístili v nejlepší evropské desítce. 

  • Pavouček

    Španělský pár Smartová – Dieck vsadil na černou a fanouškům ukázal i tuhle tak trochu pavoučí piruetu.

  • Centrifuga

    Domácí miláčci Bekkerová – Hernandez měli co dělat, aby své složité kreace na ledě ustáli. I tahle centrifuga jim ale vyšla!

  • Kočičky

    Chladní Finové? Kdepak, Oriharaová s Pirinenem se v oblečku jako vystřiženém z muzikálu Cats (Kočky) pořádně nažhavili.

  • Sudí a kapitánka

    Nejpropracovanější outfi t vytáhli Švýcaři. Sieber se vystrojil za fotbalového arbitra. Nechyběla mu píšťalka, ale ani žlutá s červenou kartou, které měl nalepené na dlani! Na dresu Zehnderové se zase skvělo její příjmení i kapitánská páska.

