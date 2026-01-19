Chystá se Slavia i město: Manévry kvůli Barceloně
Tak věhlasný soupeř tu léta nebyl. Není tedy divu, že před středečním hitem Ligy mistrů Slavia – Barcelona se v české metropoli chystají velké manévry!
Katalánský velkoklub zaměstná na stovku lidí, kteří se tu budou starat o bezpečnost hvězd v čele s Lewandowským či Raphinhou (nejdražší plejer světa Yamal se bohužel vykartoval), o jejich pohodlí, životosprávu i jídelníček.
To slávisté řeší především sportovní stránku, jak se gigantovi v Edenu vyrovnat. „Tahle Barcelona je podle mě nejkomplexnější a nejsilnější směrem dopředu,“ ví trenér Trpišovský.
