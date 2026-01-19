Chystá se Slavia i město: Manévry kvůli Barceloně

Autor: vba
Kouč Trpišovský má velký respekt před soupeřem z Barcelony.
Yamal se vykartoval.
Yamal se vykartoval.
Yamal se vykartoval.
Štěpán Chaloupek se raduje z branky
Jindřich Trpišovský nečeká jednoduchou bitvu.
Jindřich Trpišovský nečeká jednoduchou bitvu.
Jindřich Trpišovský nečeká jednoduchou bitvu.
Jindřich Trpišovský nečeká jednoduchou bitvu.
Jindřich Trpišovský nečeká jednoduchou bitvu.
Yamal se vykartoval.
Sešívaní před sebou mají pikantní zápas.
Sešívaní před sebou mají pikantní zápas.
Yamal se vykartoval.
Sešívaní před sebou mají pikantní zápas.
Sešívaní před sebou mají pikantní zápas.
Yamal se vykartoval.
Sešívaní před sebou mají pikantní zápas.

Tak věhlasný soupeř tu léta nebyl. Není tedy divu, že před středečním hitem Ligy mistrů Slavia – Barcelona se v české metropoli chystají velké manévry!

Katalánský velkoklub zaměstná na stovku lidí, kteří se tu budou starat o bezpečnost hvězd v čele s Lewandowským či Raphinhou (nejdražší plejer světa Yamal se bohužel vykartoval), o jejich pohodlí, životosprávu i jídelníček.

To slávisté řeší především sportovní stránku, jak se gigantovi v Edenu vyrovnat. „Tahle Barcelona je podle mě nejkomplexnější a nejsilnější směrem dopředu,“ ví trenér Trpišovský.

Yamal se vykartoval.
Yamal se vykartoval.

Témata:  SlaviablesksportTrpišovskýJindřich TrpišovskýSK Slavia PrahaLamine YamalyamalBarcelona

Související články



Články odjinud