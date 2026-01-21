Opomenutý Chytil se poustil do kouče Rulíka: Ostrá reakce Voráčka!

Voráček má pocit, že Filip veřejně brečí a zbytečně dmýchá emoce.
Cítí nenominovaný Chytil křivdu právem?
»Voraz« dělal Chytilovi na MS 2019 kapitána.
Voráček se pustil do kritiky Chytila
Uzdravený a pro olympiádu opomenutý Filip Chytil (26) veřejně označil trenéra nároďáku Rulíka za lháře. Teď to ale sám schytal od bývalého reprezentačního parťáka Jakuba Voráčka (36)!

„Na tiskové konferenci řekl pár věcí, které byly trošku přibarvené! Nikdo mi ani nezavolal, a přitom prozradil něco, co ranilo mě i moji rodinu. Nebyla to pravda,“ zlobil se Chytil na Rulíka za to, jak komunikoval jeho neúčast v týmu na olympijských hrách.

Válka mimo led

Hokejová veřejnost se tak rozdělila na dva tábory. První chápe naštvání útočníka Vancouveru, ta druhá v čele s Voráčkem se zastává trenéra. „Myslím, že komunikace z jejich strany je normální, jen máme jiné nátury a požadavky hráčů. Je kolem toho tolik zbytečné negace,“ zahájil zlehka svou kritiku na síti X bývalý útočník s 1058 zápasy v NHL a televizní expert.

„Nechápu dnešní hysterii hráčů v tom, že jim má pořád někdo volat. Ku*va, hraj, a když pojedeš, pojedeš!“ gradoval rozhořčení Voráček z toho, že nynější generace hokejistů potřebuje slyšet vysvětlení, chválu nebo omluvy více, než je zdrávo. „Takže já budu uražený, že nejedu na OH, a že mi nikdo nezavolal když jsem tři měsíce nehrál. Nepochopitelný!“ durdila se bývalá hvězda Philadelphie.

