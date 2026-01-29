Vyloučený Bořil při debaklu Slavie: Zlý rekord!
Bohyně sexu Afrodite není slávistka! Sešívaným nedopřála orgasmus v derniéře ligové fáze Ligy mistrů s mančaftem ze svého mýticky rodného města Pafos FC. Pokořila je nářezem 1:4.
Lídr zdejší Chance ligy se tak na Kypru nedočkal toužebně vyhlíženého vítězství v hlavní pasáži nejprestižnější klubové soutěže planety ani na 19. pokus za posledních 18 let. Snaha byla, nasazení taky, leč kumšt v koncovce zoufale chyběl.
To, co zazdili v tutovkách Prekop, Mbodji a Cham, příznivce červenobílých jen tak nepřebolí. „Tu šanci jsem měl stoprocentně dát. Bohužel takový je fotbal,“ drbal si hlavu Muhammed Cham (25) poté, co se v sólu nechal vychytat. A takhle špatně to bylo v azylu Pafosu v Limassolu se vším.
Staněk jako veka
Stratégové z Edenu dostali o soupeři v majetku zazobaného ruského hochštaplera Lomakina tyto informace: Vzadu mají díry kolem šestnáctky, vpředu, když nevědí kudy kam, kopou to do vápna. Zvědové jim ale asi zapomněli říct, že Dragomir to umí svátečně trefi t z dálky a Bruno z otočky. Gólman Staněk byl v obou případech ztuhlý jako veka zapomenutá v pekařství ve Vršovicích od Silvestra. Když se po pouhých třech minutách na place nechal vyloučit matador – hasič průšvihu Bořil, nastala definitivní cesta ke zkáze.
Zlý rekord
Držet prvenství v Lize mistrů? To zní jako krásná věc, jenže Jan Bořil (35) na svůj unikát rozhodně hrdý nebude… Přišel do hry v 55. minutě a pouhých 183 sekund poté už viděl červenou, když na hranici vápna podkopl unikajícího soka. Nikdo nikdy v historii Ligy mistrů nebyl vyloučen dříve! Bořil tím vyrovnal počin svého včerejšího soupeře Correiy, jenž totožný rekord stanovil v říjnu.