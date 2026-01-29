Vyloučený Bořil při debaklu Slavie: Zlý rekord!

Autor: nem
Jan Bořil byl vyloučen po zákroku na Brazilce Jaira Diega Alvese de Brita
Poslední zápas Slavie v Lize mistrů na Kypru skončil fiaskem
Fanoušci Slavie dorazili na Kypr v hojném počtu
Anderson Silva slaví se spoluhráči čtvrtý gól do sítě slávistů
Anderson Silva slaví gól do sítě slávistů
Daiki Hašioka ze Slavie blokuje přihrávku Brazilce Jaja z Pafosu
Jindřich Trpišovský dostal žlutou kartu poté, co nesouhlasil s vyloučením Jana Bořila
Oscar Dorley ve skluzu bojuje o míč s Domingosem Quinou z Pafosu
Bruno Felipe slaví gól proti Slavii
Jan Bořil si zahrál na Pafosu čtyři minuty než byl vyloučen
Bruno Felipe oslavuje gól proti Slavii
Igoh Ogbu ze Slavie podstupuje souboj o míč s Andersonem Silvou z Pafosu
Radost slávistů po gólu Štěpána Chaloupka
Životní gól Štěpána Chaloupka. Trefil se v Lize mistrů proti Pafosu
Štěpán Chaloupek skóroval v Lize mistrů proti Pafosu
Štěpán Chaloupek slaví gól v Lize mistrů proti Pafosu
David Luiz z Pafosu dotírá na Lukáše Provoda
Youssoupha Mbodji hlavičkuje před Bruno Felipem z Pafosu
Jindřich Trpišovský gestikuluje během zápasu s Pafosem
Vlad Dragomir (uprostřed) slaví se spoluhráči gól proti Slavii
Vlad Dragomir slaví gól proti Slavii
Vlad Dragomir slaví gól proti Slavii
Vlad Dragomir slaví gól proti Slavii
Erik Prekop hrál poprvé v LM v základní sestavě
Trenér Pafosu Juan Carlos Carcedo gestikuluje během utkání proti Slavii
Mislav Oršič z Pafosu odkopává míč
Lukáš Sadílek v souboji s Bruno Felipem z Pafosu
Muhammed Cham ze Slavie sleduje Mislava Oršiče z Pafosu
Fotbalisté Slavie sní i na závěr Ligy mistrů o zlomení osmnáctiletého čekání na výhru
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský nadále sní o první výhře v Lize mistrů

Bohyně sexu Afrodite není slávistka! Sešívaným nedopřála orgasmus v derniéře ligové fáze Ligy mistrů s mančaftem ze svého mýticky rodného města Pafos FC. Pokořila je nářezem 1:4.

Lídr zdejší Chance ligy se tak na Kypru nedočkal toužebně vyhlíženého vítězství v hlavní pasáži nejprestižnější klubové soutěže planety ani na 19. pokus za posledních 18 let. Snaha byla, nasazení taky, leč kumšt v koncovce zoufale chyběl.

To, co zazdili v tutovkách Prekop, Mbodji a Cham, příznivce červenobílých jen tak nepřebolí. „Tu šanci jsem měl stoprocentně dát. Bohužel takový je fotbal,“ drbal si hlavu Muhammed Cham (25) poté, co se v sólu nechal vychytat. A takhle špatně to bylo v azylu Pafosu v Limassolu se vším.

Staněk jako veka 

Stratégové z Edenu dostali o soupeři v majetku zazobaného ruského hochštaplera Lomakina tyto informace: Vzadu mají díry kolem šestnáctky, vpředu, když nevědí kudy kam, kopou to do vápna. Zvědové jim ale asi zapomněli říct, že Dragomir to umí svátečně trefi t z dálky a Bruno z otočky. Gólman Staněk byl v obou případech ztuhlý jako veka zapomenutá v pekařství ve Vršovicích od Silvestra. Když se po pouhých třech minutách na place nechal vyloučit matador – hasič průšvihu Bořil, nastala definitivní cesta ke zkáze.

Zlý rekord

Držet prvenství v Lize mistrů? To zní jako krásná věc, jenže Jan Bořil (35) na svůj unikát rozhodně hrdý nebude… Přišel do hry v 55. minutě a pouhých 183 sekund poté už viděl červenou, když na hranici vápna podkopl unikajícího soka. Nikdo nikdy v historii Ligy mistrů nebyl vyloučen dříve! Bořil tím vyrovnal počin svého včerejšího soupeře Correiy, jenž totožný rekord stanovil v říjnu.

Témata:  blesksportJan BořilKyprPafos FCsilvestrLemesosChamMuhammed Cham

