Zamilovaná Pudilová jde do akce: Potěší miláčka?
Soukromí si střeží jako oko v hlavě, podle všeho je v tom ale až po uši! Lucii Pudilovou (31) čeká první zápas po »propálení« jejího vztahu s irským tvrďákem Willem Fleurym (36).
Že s dvojnásobným šampionem Oktagonu tvoří pár, potvrdili vrabci na střeše i Ondřej Novotný. „Tak jaké to je chodit s Luckou?“ zaskočil nedávno v podcastu Fleuryho, jemuž tahle otázka byla zjevně nepříjemná. I první česká bojovnice v UFC se o svém milém bavit zatím odmítá, už v sobotu ale nechá mluvit pěsti v kleci. Ve svém desátém duelu v Oktagonu vyzve Němku Lehnerovou.
OKTAGON 83
V záři reflektorů se zrodí nový šampion pérové váhy. Samsonidse, nebo Machaev? Turnaj Oktagon 83 začíná v sobotu 31. 1. v 18:00. Sledujte jej živě na oktagon.tv či na Premier Sport 4. UŽ ZA 2 DNY!