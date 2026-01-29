Zamilovaná Pudilová jde do akce: Potěší miláčka?

Autor: oh
Jak dopadne Lucie Pudilová po nadcházejícím víkendu?
Lucku čeká malé zápasové jubileum.
Soukromí si střeží jako oko v hlavě, podle všeho je v tom ale až po uši! Lucii Pudilovou (31) čeká první zápas po »propálení« jejího vztahu s irským tvrďákem Willem Fleurym (36).

Že s dvojnásobným šampionem Oktagonu tvoří pár, potvrdili vrabci na střeše i Ondřej Novotný. „Tak jaké to je chodit s Luckou?“ zaskočil nedávno v podcastu Fleuryho, jemuž tahle otázka byla zjevně nepříjemná. I první česká bojovnice v UFC se o svém milém bavit zatím odmítá, už v sobotu ale nechá mluvit pěsti v kleci. Ve svém desátém duelu v Oktagonu vyzve Němku Lehnerovou.

