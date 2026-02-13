Válka krasobruslařek v Lillehammeru: Hvězda nechala zmrzačit rivalku!
SERIÁL OLYMPIJSKÉ PŘÍBĚHY - Chtěla se zapsat do historie a to se jí povedlo. Jenže úplně jinak, než o to krasobruslařka Tonya Hardingová (55) stála. Namísto jejích sportovních dovedností a trojitého axela totiž celý svět obletěla zpráva, že měla prsty ve snaze zmrzačit svou soupeřku Nancy Kerriganovou (56). Cíl byl jasný. Zabránit jí v úspěchu na olympiádě v Lillehammeru v roce 1994.
Celý příběh se ale začal psát mnohem dříve než na samotných Hrách. Počátkem ledna, kdy v USA probíhalo národní mistrovství a do olympiády zbývalo jen pár týdnů, napadl Kerriganovou při odchodu z ledu maskovaný muž. Neznámý útočník ji udeřil teleskopickým obuškem přímo do kolene.
Američanka měla obrovské štěstí. Po útoku se dokázala zotavit tak rychle, že do Norska nakonec odletěla. Domů se vracela se stříbrnou medailí, zatímco její rivalka Tonya Hardingová skončila až osmá. To ji ale nejspíš trápilo podstatně méně než smršť, která se kolem ní rozpoutala.
Při vyšetřování vyšlo najevo, že lednový útok si objednal její exmanžel Jeff Gillooly. Ačkoliv se Tonya snažila tvrdit, že o ničem nevěděla, důkazy mluvily proti ní. Gillooly vypověděl, že Tonya o plánu věděla a souhlasila s ním, údajně si stěžovala, že pokud bude Nancy soutěžit, nemá šanci vyhrát. FBI navíc našla v odpadcích lístek s ručně psanými poznámkami Hardingové, kde byl uveden čas a místo tréninku Kerriganové v aréně Tony Kent. Právě tam k útoku došlo.
Verdikt byl tvrdý: Tonya dostala podmínku, 500 hodin veřejně prospěšných prací a pokutu 160 tisíc dolarů. To nejhorší ale přišlo vzápětí. Obdržela doživotní vyloučení z krasobruslařské asociace.
Bylo jedno, že jako první Američanka skočila trojitého axela. V očích veřejnosti byla za zrůdu. Stala se z ní troska, propadla alkoholu a pokusila se o sebevraždu. Snahy prorazit jako boxerka, zpěvačka nebo herečka ztroskotaly. „Samozřejmě se cítím vinna za to, co se stalo. Ale nemůžu se tím zabývat. Musím žít dál,“ svěřila se v roce 2008 časopisu People.
V roce 2010 se na ni ale usmálo štěstí. Potkala novou lásku a navzdory domněnkám o neplodnosti porodila syna. Její příběh znovu ožil v roce 2017 díky filmu Já, Tonya s Margot Robbie v hlavní roli. Později se Tonya blýskla v televizní show Dancing with the Stars, kde skončila třetí, a dokonce vyhrála soutěž pro nejhorší kuchaře v Americe, přičemž výhru věnovala charitě. Ačkoliv se ode dna odrazila a k bruslení se rekreačně vrátila, její vztah s Nancy zůstal navždy pohřben.
Ani Nancy Kerriganová to v životě neměla jednoduché. V roce 2004 byla sice uvedena do Síně slávy, ale v soukromí si prošla peklem. V roce 1995 se provdala za svého agenta Jerryho Solomona a toužila po velké rodině. Musela však překonat šest bolestivých potratů, než se dočkala svého šťastného konce. Dnes je hrdou maminkou tří dětí a rodina je pro ni vším.