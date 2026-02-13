Zaskočený manžel zlaté šampionky Marek Adamczyk: Prozradil Evin trumf!
Nádherně rozesmátá Eva Adamczyková se třásla na to, až vyskočí na bednu. A až ji sevře v náručí muž jejího života. Manžel a herec Marek Adamczyk (38). Co na zlatý závod své ženy říkal?
Když na něj skupinka žurnalistů před medailovým ceremoniálem zavolala, přeskočil známý český herec plůtek v domnění, že se jedná o fanoušky. "Co vy jste zač? Já myslel, že chcete fotku," vyhrkl překvapeně, když viděl, že novináři chtějí mobily použít jako nahrávací zařízení. Ale pak se rozpovídal. "Já jsem s tím stříbrem kalkuloval. Doma nám do sbírky hrozně chybělo. Jenom s těmi dvěma medailemi se nedá prostě nic dělat. Věřil jsem, že to cinkne," pronesl.
Čtyři vyřazovací jízdy byly i pro něj velmi dramatické. "Ty nervy jsou strašný. Já jsem věděl, že Evka má mnohem lepší nervy než já. To už jsem si ověřil na Star Dance. Věřil jsem, že to bude její velká síla, naopak ostatní favoritky s tím měly problém," svěřil se Adamczyk, který se taneční televizní soutěže účastnil ve stejném roce jako jeho manželka.
Nejvíce byl nervózní v semifinále. "Evce v těch posledních závodech velké finále unikalo. Moc jsem jí přál, aby to dala a dostala se tam. Když jsme spolu začali chodit, tak jela start-cíl a vždycky vyhrála. Tohle je opravdu na nervy strašný nápor, hlavně to předjíždění," poukázal.
Ke klidu české snowboardcrossařky podle něj přispělo i narození syna. "Neměla jen sport a mohla své soustředění trochu rozložit. Jsem ohromně šťastný, že to takhle klaplo. Evka je úžasná ženská. Tenhle rok byla cesta a bylo skvělé vidět, jak se dokáže na návrat soustředit, ale přesto se z toho nikdy nepodělá. Nikdy nejde přes čáru, přes závit. Vždycky dokázala svůj život, náš život skloubit s přípravou na akci. A došlo to až do tohohle bodu," ocenil Adamczyk.
Byl rád, když se dvojnásobná mistryně světa Adamczyková rozhodla pro návrat do vrcholového sportu. "Říkal jsem si, že je to super. Když se vám narodí dítě, je to obrovská životní změna. A když máte šanci se stále držet života, který jste žili předtím, je to obrovské pozitivum. Nejen pro ženské, pro které je to asi složitější skloubit," uvedl.
Syn Kryštof měl po vzoru maminky namalovaný knír, on sám si pořídil knír opravdový. "Ne kvůli olympiádě, ale v zrcadle se mi to začalo líbit," prozradil. Třináctiměsíční potomek při závodě své maminky ani nezazlobil. pochválil malého Adamczyk.