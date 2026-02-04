Hašek na premiéře svého dokumentu: Šílenství kolem Dominátora
Když oblíbený hokejista skončí se svým řemeslem, dostane se mu různé pocty. Někomu jen vyvěsí slavnostně dres v hale. Českému legendárnímu brankáři Dominiku Haškovi (61) ale Buffalo natočilo rovnou film.
Nezapomněli na něj ani náhodou! Narvané kino, špalíry lidí stojící frontu na společnou fotku se svým idolem. Slavný hokejový gólman Dominik Hašek se vrátil do Buffala kvůli dokumentu, který o něm natočil jeho bývalý klub Sabres.
„Byl jsem zrozen k tomu stát se brankářem. Nikdy jsem neprosil tátu nebo dědu, aby si stoupli do brány, že na ně budu kopat, naopak jsem se do ní hrnul já,“ vzpomínal při premiéře unikátního bijáku »Dominik Hašek: Vždy brankář«. Do Ameriky vyrazil jen na otočku bez rodinky a filmový mejdan si náramně užíval.