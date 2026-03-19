Kapitán Krejčí zpět na Letné: Polibek smrti!

Autor: mib
Krejčí byl na Letné svědkem výprasku.

Největší aplaus slyšel muž v péřové bundě, který ani nešel na plac. Na Spartě se zjevil její bývalý kapitán Ladislav Krejčí (26).

Zadák anglického Wolverhamptonu se ve stověžaté Praze připravuje s národním týmem na baráž o šampionát v Americe, a tak mohl navštívit svůj druhý domov. „Věřím v to, co se nám tu už několikrát podařilo. Že budeme valit až do konca a zvládneme to vítězně,“ burcoval fanoušky Krejčí, který v rudém slavil dva tituly i triumf v poháru, s typickým brněnským přízvukem.

Jenže byl to od něj spíš takzvaný polibek smrti – Priskeho hoši zázračný obrat tentokrát nepředvedli a v KL končí.

Video placeholder

Sparta proti Alkmaaru počtvrté inkasuje
Témata:  blesksportLadislav KrejčíPrahaAmerikaLetnásmrtWolverhampton

