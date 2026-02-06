Krasobruslař Taschler ukázal tělo: Striptýz u zrcadla!
Češti olympionici se postupně zabydlují. Někteří se chlubí selfie s olympijskými symboly ve vesničce, jiní posílají fotografie z ubytování. A tanečník Taschler se pochlubil téměř vším.
Hop – a je tu lidoop je pohádková satira. Hop – a je tu Filip Taschler (26) je reálná pastva pro oči všech fanynek a dámiček!
Tanečník na ledě sice vyfasoval kompletní olympijské svršky, druhou noc v »novém bytě« uprostřed olympijské vesnice si ale zpestřil v koupelně.
U zrcadla se cvaknul jen tak, jak ho pánbůh stvořil. Hlava, tělo svalovce a od pasu dolů řez. Tuhle tajenku lačné luštitelky zatím nevyřešily. Tak velké zrcadlo to totiž zase nebylo!
