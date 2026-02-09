Velký mejdan v Českém domě: Stříbrný Jílek konečně ukázal radost
Celé Česko bylo v totální euforii a radovalo se z olympijského stříbra. Strůjce druhé české medaile Metoděj Jílek (19) se ale tvářil, jak kdyby závod zkazil. V rozhovorech pak přiznal zklamání... Toužil zkrátka po zlatu. Večer na párty v Českém domě už to ale pořádně rozparádil!
Vítězný Nor plakal, bronzoví Italové v euforii řádili. Metoděj Jílek se se zamračeným výrazem převlékal z kombinézy. Na úsměvy nedošlo ani v útrobách stadionu při čekání na medailový ceremoniál. Zatímco jeho kolegové v tunelu natěšeně přešlapovali, kdy už je pro ten nablýskaný kousek kovu pustí, český rychlobruslař netečně seděl na židli.
Není mu dobře? Co se stalo? Ptali se fanoušci. „Šel jsem do závodu s tím, že chci útočit na zlato," vysvětloval později, proč se neradoval. „S odstupem času jsem si ale uvědomil, že jsem zajel super závod a že nemůžu být zklamaný, protože Sander je o čtyři roky starší, má více zkušeností a teď má neskutečnou formu," uvědomil si ale.
S medailí v ruce pak vyrazil do Českého domu, kde ho čekalo bouřlivé přivítání. Konfety létaly vzduchem a šampaňské teklo proudem. A fanoušci konečně mohli vidět nástupce Martiny Sáblíkové projevit emoce. Metoděj rozdával úsměvy a při své zdravici z balkonu byl opravdu v euforii. „Moc děkuju všem fanouškům, ta atmosféra tady je fakt super a budu se těšit na desítku!" hlásil nadšeně a dokonce si s celým osazenstvem pořádně zařval. Plácnul si taky s hokejisty českého nároďáku, kteří mu gratulovali při odchodu.
Právě v pátek na desítce by mohl na vysněné zlato dosáhnout. Jednoduché to ale mít nebude, Nor ji sice nejede, konkurence je ale i tak velká. Díky svému ambicioznímu mentálnímu nastavení, do toho ale určitě dá všechno. Formu bez pochyby má, vždyť svým časem na pětce překonal olympijský rekord.