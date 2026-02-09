Triumfátorka Bejlek: Holky, zdravte mě
Maličká slečna z Hrušovan nad Jevišovkou udělala obří díru do tenisového světa. Sára Bejlek (20, 157 cm) vyhrála v Abú Zabí svůj první turnaj na okruhu WTA.
Potřela ve finále Rusku Alexandrovovou (7:6, 6:1). S veleskokem na žebříčku ze 101. na 38. příčku a s prémií 3,8 milionu korun. Nafrněné rivalky, jimž dosud nestála ani za pohled, ji teď musí začít brát na vědomí.
„Třeba mě pozdraví i ty holky, které mě doteď nezdravily. Můžu s nimi hrát a nemusím se jich bát,“ zářila Sára v Emirátech a laskala se s trofejí.
