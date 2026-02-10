Tisíciprocentní nárůst zájmu o Maděrovou: Pohrnou se i prachy?!
PŘÍMO Z ITÁLIE – Dosud neznámá dívka z Oldřichova v Hájích na Liberecku se doslova přes noc stala milionářkou. Slíbenou odměnu ze státní pokladny za zlatou placku ve výši 2,4 milionu korun má Zuzka Maděrová (22) natuty jistou. Kolik dalšího »zlata« se ale bude sypat po olympijském úspěchu zástupkyni liberecké Dukly?
„Zatím si neumím představit, jaké to je žít jako olympijská vítězka, ale to brzy zjistím,“ smála se Maděrová, o kterou se už nyní sponzoři perou. „Její potenciál je už teď obrovský,“ vysvětluje Blesku marketingový specialista z olympijského týmu Václav Blahout.
„Na jejích sítích evidujeme nárůst o nějakých více jak tisíc procent. V době fasování měla na Instagramu jen kolem čtyř tisíc sledujících, teď je to přes padesát. Dokonce 25 milionů si zobrazilo její příspěvky,“ pokračuje o boomu Maděrové. Ale pozor, sociální sítě nejsou vše...
„Určitě o Zuzku bude zájem i z hlediska spolupráce a sponzoringu. Je jen na ní, jestli ten enormní potenciál správně uchopí,“ uzavírá expert přes čísla tím, že její mimosportovní výdělky mohou být i vyšší než závodní prize money.