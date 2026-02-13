Biatlonistka Wiererová po nedokonalém závodě přiznala: Dostala jsem to!
Zatímco muži řeší spíše mázu a vítr, ženy bojují s přírodou! Hvězdná italská biatlonistka Dorothea Wiererová (35) po nepovedeném závodě nehledala výmluvy a šla s pravdou ven. Důvodem jejího trápení na trati nebyly lyže, ale menstruace, která ji zasáhla v tu nejméně vhodnou dobu. Přímo během závodu na domácí olympiádě!
Individuální závod dokončila na pátém místě. S takovým výsledkem Dorothea Wiererová rozhodně spokojená nebyla, ačkoliv se snažila udělat vše, co bylo v jejich silách. Jenže jak sama přiznala, ty byly v danou chvíli dost omezené...
„Mám menstruaci. Necítím se špatně, ale jsem jen trochu unavená,„ přiznala pro SportNews fakt, na který se při soutěžích často zapomíná. Leckdy to totiž není jen o přesnosti a rychlosti, ale o boji s vlastním tělem, které v určitých fázích měsíce zkrátka funguje jinak.
„Proč by lidé neměli vědět, že se necítíte na sto procent? To je ta nejnormálnější věc na světě. To je prostě koloběh života pro nás ženy, v pravém slova smyslu,“ krčila rameny s tím, že to rozhodně není poprvé, co jí taková věc potkala v klíčových momentech.
„Za celou mou kariéru nebylo jediné mistrovství světa ani olympiáda, kde bych neměla menstruaci. Ale za dva dny by to mělo být po všem. Pak zaútočím,„ slibuje krásná Italka svým soupeřkám.
Pro domácí web Gazzetta dello Sport byla ještě o něco konkrétnější. „Jsem spokojená, ale člověk musí být realistický. Bohužel pro nás ženy je to takhle jednou za měsíc; prostě musí trpět. Den byl pro mě těžký. Zvlášť od třetího kola jsem se na lyžích fyzicky trápila. Udělala jsem chybu při střelbě, to se stává. I když za těchto podmínek se dalo zajet čtyři čistá kola, možná jsem byla příliš uspěchaná,“ hodnotila si zpětně svůj výkon.
Pro Italku se jedná o poslední závody v kariéře. Po domácí olympiádě se totiž chystá pověsit lyže i s puškou na hřebík. „Poslední čtyři závody si chci užít,“ hlási modrooká brunetka.