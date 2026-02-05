Průšvih s názvem! Američané narychlo přejmenovali olympijský dům
Politika a sport jsou neodmyslitelnou součástí. Naposledy toto spojení připomenulo rychlé přejmenování amerického olympijského domu. Nevinný původní název budil příliš mnoho vášní v reakci na politickou situaci v USA.
Každý se před tímto domem fotí. Před ním totiž stojí obří olympijské kruhy. Pyšní Američané ale na poslední chvíli museli přejmenovat svůj slavný dům. Původně se měl jmenovat »Ledový dům«, v originále »Ice House«. A právě ve slově led, tedy Ice byl problém.
ICE je zkratka americké imigrační a celní správy. Ta se v posledních dnech ocitla v centru dění, kdy při jejích zásazích zemřeli lidé. Samotní fanoušci v USA vyjádřili znepokojení nad původním názvem a proti byli i pořadatelé z Itálie. Novým názvem tak bude »Winter House«, nebo-li »Zimní dům«.
Znepokojení panuje i kvůli tomu, že Američané už dříve ohlásili, že agenti ICE se olympijských her přímo zúčastní, což se Italům pochopitelně vůbec nelíbí „Udržování veřejného pořádku je výhradní odpovědností italských bezpečnostních složek,“ zdůraznil ministr zahraničí Antonio Tajani.