Zlatý šampion Jílek: Bizarní rituál! V čem vyniká brácha a co láska?

Ledový ovál vybudovaný v pavilonech 13 a 15 areálu výstaviště Fiera Milano Rho si podmanil český talent Metoděj Jílek (19): Po stříbru v závodě na 5000 m si na 10 kilometrech dosvištěl pro zlato. Co se skrývá v pozadí rychlobruslařova úspěchu?!
Tajný rituál
„Ahoj, jsem Metoděj Jílek a před každým závodem si musím dojít na velkou,“ práskl na sebe před startem Her v Itálii nejmladší český olympijský šampion. Toaletní ri tuál v Miláně evidentně funguje. Snad i před čtvrteční patnáctistovkou a sobotním závodem s hromadným startem Jílek navštíví WC – a pak spláchne naděje soupeřů!
Která si ho nabrnkne?
Je ledově klidný, rychlý, občas hraje na kytaru, umí na klavír, zamiloval si Japonsko. Po kariéře by si rád zkusil horolezeckou expedici třeba do Himalájí. Nekouří, nepije. A teď se mu na krku houpe zlatá a stříbrná »placka« z Her. Metoděj Jílek (19) vypadá jako ideální partie!
Když mu po světovém bronzu v březnu 2025 začaly přibývat fanynky na Instagramu, rychlobruslař se v rozhovoru s Bleskem jen potutelně usmál: „Jsem nadšenej, ale zatím to tolik neřeším, fakt se soustředím na sebe.“ V rodinné delegaci do Milána, která čítá mámu Pavlínu, tátu Ondřeje, bráchu Filipa (15), babičku a její kamarádku, žádnou slečnu nezmiňoval. Tak holky, která z vás si ho nabrnkne?
223 koní pod kapotou
Na ledové dráze sviští Metoděj Jílek rychlostí až 50 km/hod. Za volantem však ani mimo obec limit nepřekročí. „Jezdím podle předpisů, kdybych si chtěl n ě c o zkusit, tak by mě lákalo zajet někam na okruh,“ prozradil zlatý a stříbrný olympijský medailista už dříve Blesku. Coby ambasador značky Toyota řídí model Prius PHEV, tedy plug-in hybrid. Auto za více než milion korun má pod kapotou 223 koní a z nuly na stovku zrychlí za 6,8 sekundy. Inu, svůj k svému!
Bacha, ještě je tu brácha!
Kdo bude nový Jílek? No přece Jílek! Olympijskému vítězi Metodějovi roste nástupce v rodině – mladší sourozenec Filip (15). Mladší Jílek taky kombinuje závodění na ledě s rychlobruslením na kolečkách s tím, že klapačky, jak se přezdívá bruslím na led, nazul ještě dřív než brácha. Filip prý chce překonat všechny Metodějovy juniorské rekordy. „Rivalita mezi námi určitě je, ale je to spíš sranda. Vím, že se dokážeme navzájem motivovat a zlepšovat,“ řekl starší Jílek pro Forbes. Tak na ZOH 2030 se máme na co těšit!
