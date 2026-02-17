Horor na hokeji v Americe: Vražda tří lidí během zápasu!
Místo fandění zoufalý úprk před smrtí. Poklidný hokejový zápas mládeže v americkém státě Rhode Island se ve vteřině změnil v noční můru, když se halou rozezněly výstřely. Nastal absolutní chaos. Mladí sportovci se snažili zachránit útěkem do šaten, zatímco diváci se snažili krýt na zemi. Tragická střelba si vyžádala tři lidské životy...
Střelba se odehrála na stadionu nesoucím jméno Dennise M. Lynche v Pawtucketu, vzdáleném několik kilometrů od města Providence. Na zimáku působí hokejová škola a duel pořádali sami studenti. Podle úřadů nebyl žádný z hokejistů při střelbě zraněn, uvedla televizní stanice NBC na svém webu. Přesto neštěstí někteří z přítomných nepřežili.
„Máme tři mrtvé,“ řekla policejní náčelnice v Pawtucketu Tina Goncalvesová na tiskové konferenci. První poznatky z vyšetřování podle ní naznačují, že střelba pravděpodobně nebyla náhodná, ale cílená.
Útočník zřejmě mířil na členy své vlastní rodiny, uvedla televizní stanice CNN s odvoláním na dva nejmenované policisty obeznámené s případem. Střelba se pravděpodobně odehrála za lavičkou jednoho z týmů uprostřed hry. Zatímco hráči prchali, zazněl nejméně tucet výstřelů. Jedna osoba na tribuně se pokusila střelce odzbrojit, uvedl senátor Jack Reed z Rhode Islandu. Podezřelý ze střelby zřejmě podlehl střelnému zranění, které si sám způsobil, uvedla policejní náčelnice.
Záběry sdílené na sociálních sítích, jejichž pravost nebylo možné ověřit, zachycovaly hráče a diváky, jak se utíkají schovat, když se uvnitř kryté arény ozvaly rány z pistole. „Po výstřelech jsme se spoluhráči rozběhli rovnou do šatny,“ řekl místní stanici WJAR svědek, který byl na ledě, když zahřměly výstřely.
Střelba v Pawtucketu následovala zhruba dva měsíce poté, co státem Rhode Island otřásla jiná tragédie se střelbou. V prosinci na Brownově univerzitě střelec zabil dva studenty a zranil devět dalších. Tento střelec následně smrtelně zranil i profesora Massachusettského technologického institutu. Úřady později našly podezřelého, 48letého Claudia Nevese Valenteho, mrtvého - se střelným zraněním, které si zřejmě sám způsobil v pronajatém skladu v New Hampshire, připomněla agentura AP.
„Naštěstí tyto dva incidenty spolu nesouvisejí, ale je to velmi tragické,“ řekl starosta Pawtucketu Don Grebien. „Akci pořádali středoškoláci, hráli před přihlížejícími fanoušky, a pak se stalo toto,“ dodal.