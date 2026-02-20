Co se dělo v útrobách stadionu hned po vyřazení? Aplaus pro miláčky!
PŘÍMO Z MILÁNA – Zdrcení odešli z ledu, odbyli si povinné rozhovory s novináři, v kabině si čtvrtfinálový konec rychle zhodnotili. A pak už čeští hokejisté spěchali za svými rodinkami!
V aréně Santa Giulia k tomu měli speciálně vyhrazenou místnost, kde díky početné grupě manželek, přítelkyň, rodičů, dětí, ale i dalších příbuzných a nejbližších kamarádů nebylo k hnutí. O to větší byl ale jejich aplaus, když vyšťavení hráči konečně dorazili!
„Fakt pyšná!“ vyznala se Nečasova láska Nikola. „Bojovali jste jako lvi!“ přidala se choť beka Kempného Nicola. „Děkujeme za podporu,“ opáčil za hokejisty forvard Chlapík.
Témata: Česko, vyřazení, blesksport, hokej, Filip Chlapík, ZOH 2026, Nikola Mertlová, Nicola Kempná, Milán, Santa Giulia