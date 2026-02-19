Krvavé zranění tvrďáka Pastrňáka: Sešili ho 17 stehy!
Je to tvrďák, žádná slečinka! Při rozhovoru s novináři po zápase o tom ani nepípl. Podle informací Blesku si ale David Pastrňák (29) ze čtvrtfinálové řežby odnesl docela nepříjemné zranění.
Když po nepotrestaném faulu kanadského drsňáka Drewa Doughtyho (36) zmizel v druhé třetině z ledu, kamery zachytily, jak si český útočník na střídačce otírá ručníkem zkrvavenou pusu.
Zdálo se, že nejde o nic vážného. Ve skutečnosti ale zadák Los Angeles Kings »Pastu« nepěkně rozpáral. „Lékař mu nakonec musel tržnou ránu sešít sedmnácti stehy,“ pověděl Blesku zdroj z okolí reprezentace.
Do Bostonu se tak Pastrňák vrací nejen s ranou na duši, ale i na těle. Jeho milované holky, těhotná manželka Rebecca s dcerou Freyou Ivy, mu je ale jistě láskyplně pofoukají...