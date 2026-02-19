Lásky českých hokejistů na olympiádě: Perfektní souhra!
Hrdí lvi se poroučeli z olympijského turnaje po srdnatém boji s Kanadou (3:4pp) ve čtvrtfinále se vztyčenou hlavou. Také kočičky českých hokejistů si pod pěti kruhy zaslouží aplaus!
Lásky reprezentantů dělaly, co mohly, aby se dostavil úspěch. Své drahé polovičky si v Miláně hýčkaly. Snažily se jim aspoň trochu vytvořit na olympiádě teplo domova. A jak jim to spolu sedlo, a hlavně seklo!
Partnerky českých hokejistů se totiž kvůli fandění v aréně Santa Giulia už dopředu sladily. Ještě než se na olympiádě potkaly, promýšlely každý detail. Jejich miláčci, kteří občas vypadali, že se na ledě vidí poprvé, si měli vzít příklad!
Hrdé v bundách
Holky na internetovém obchodě nakoupily tmavě modré semišové bundy, na které si nechaly vyšít číslo a příjmení svého vyvoleného, na druhý rukáv nápis »Milano 2026«, českou vlajku a na záda velký státní znak. „Chtěly jsme to pojmout víc tak, že jsme hrdé, že jsme Češky. Mám z ní hroznou radost,“ rozněžnila se Nečasova přítelkyně Nikola Mertlová (27), která poděkovala organizátorce Romaně Stránské, manželce útočníka Matěje (32). „Protože ten stres, který musela mít, byl crazy (bláznivý),“ sypala ze sebe »Nikky«, bývalá pěvecká hvězda.
Hokejové lásky na tribuně křičely z plných plic, o pauzách se scházely ve speciální místnosti pro rodiny plejerů, zápasy rozebíraly i v italských restauracích. Jenže jejich něžné tváře taky zalil smutek. Čeští fanoušci po vyřazení Rulíkových hochů tak můžou vzkázat aspoň: „Holky, děkujeme!“