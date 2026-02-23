Zraněná Vonnová po páté operaci: Ostře setřela hejtry!
Lyžařka Lindsey Vonnová (41) zaplatila za svůj sen o olympiádě v Miláně krutou daň. Po děsivém pádu, pěti operacích a spekulacích o amputaci se ale nevzdává. Z nemocničního lůžka teď poslala ostrou odpověď všem, kteří ji nazvali sobeckou a přáli jí konec.
Nikdo nečekal, že se po oficiálním konci kariéry ještě vrátí, ale Lindsey Vonnová chtěla v Miláně znovu zářit. I přes varovný pád v Crans-Montaně a vzdorující koleno zatnula zuby a vrhla se na italský svah. Místo pohádky však přišel v přímém přenosu černý scénář – drtivý dopad, vrtulník a okamžitý transport do USA. Následovalo pět náročných operací a v zákulisí se dokonce šeptalo o hrozbě amputace.
Zatímco lyžařská ikona trpěla na lůžku, sociální sítě zaplavila kritika, že se zbytečně vystavila riziku a sobecky zabírala místo mladším. To si ale Vonnová nenechala líbit a kritikům poslala jasnou odpověď.
„Nebylo to pro nic za nic. Bylo to všechno. A nebyl to sen... i když teď, když sedím v této nemocniční posteli, se to zdá být daleko. Ale dokázala jsem to. Vrátila jsem se. Vyhrála jsem. Ukázala jsem se a dokázala to, co většina lidí považovala za nemožné v mém věku s částečnou náhradou kolene,“ vzkázala bojovně.
I přes bolest a vážná zranění svého návratu nelituje: „Tyto vzpomínky mi zůstanou navždy a jsem vděčný za každou z nich. Každý okamžik byl úžasný. Každý okamžik stál za to.“ Aby zavřela ústa všem "rýpalům", kteří ji vinili ze sobectví, připomněla svou úchvatnou bilanci před osudným pádem, kdy vévodila žebříčku sjezdu a byla třetí v super-G.
„Jedna věc, která mě bolela, bylo, když lidé říkali, že jsem sobecká a měla bych své místo na olympiádě přenechat někomu jinému. Takže... chtěla jsem jen shrnout svou sezónu pro všechny nenávistné lidi, kteří nechápou, co to znamená zasloužit si své místo, a v pozitivnějším duchu, jen zamyslet se,“ vysvětlila Lindsey a emotivní příspěvek zakončila slovy: „Nic není nemožné, pokud to není dokončeno. Nedosáhla jsem na svůj cíl, ale dokázala jsem toho hodně. Děkuji všem, kteří mi věřili.“