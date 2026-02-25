Brankář trefil dělovkou zvíře: Kapitán racka na hřišti resuscitoval!
Tady šlo o život. O život nebohého racka, kterého sestřelil ze vzdušného prostoru při zápase amatérské soutěže gólman Muhammet Uyanik z týmu Istanbul Yurdum. Díky pohotové reakci jednoho z přítomných fotbalistů se ale zvíře podařilo zachránit.
„Bylo mi z toho špatně, je to taky živý tvor. Bylo vidět, že má problémy s křídly,“ vyprávěl brankář, jenž ho trefil peckou při odkopu.
Zatímco Uyanikovi bylo z pohledu na bezvládného ptáka šoufl, jeho spoluhráč a kapitán Gani Catan ho hrdinsky oživoval! Úspěšně! Racek podle místních médií z incidentu vyvázl jen s polámanými křídly a je naživu v péči veterinářů.
Témata: Turecko, blesksport, resuscitace, racek, fotbal, Istanbul