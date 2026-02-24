Zraněná Vonnová prozradila: Tohle mě zachránilo od amputace!
V pondělí po téměř 14 dnech a pěti operacích opustila lyžařka Lindsey Vonnová (41) nemocniční lůžko. Radostnou novinu sdělila zároveň s hrozivým rentgenovým snímkem své zdemolované nohy. Navíc prozradila, že unikla amputaci jen o vlásek.
Fanouškům se ozvala z hotelu. Na přesun domů si ještě chviličku musí počkat. Přesto od prvních zpráv a operací Lindsey Vonnová úsměvy nešetří. Splnila si sen a zúčastnila se ve svých jednačtyřiceti letech olympiády. Po deseti vteřinách brnkla rukou o branku, která ji vyvedla z rovnováhy a následoval hrůzostrašný pád.
Následky zní jako z lékařského hororu. „Měla jsem komplexní zlomeninu tibiální kosti a zlomila jsem si i hlavici fibulární kosti. Důvodem, proč to bylo tak složité, byl kompartmentový syndrom. Kompartmentový syndrom nastává, když je nějaká oblast tak silně traumatizovaná, že se v ní hromadí příliš mnoho krve, která nemůže odtékat. V podstatě to rozdrtí všechno. Svaly, nervy, šlachy. A ty odumírají,“ popsala do detailu zranění, které při svém pádu utrpěla.
„Dr. Tom Hackett mi zachránil nohu před amputací. Provedl fasciotomii, rozřízl mi obě strany nohy, aby mohla dýchat, a zachránil ji,“ pokračovala lyžařská legenda jen tak mimochodem. Její další plány tak návrat na svah rozhodně neobsahují. Nemocniční lůžko opustila na vozíčku, do měsíce by se již měla postavit za pomocí berlí. „Zahojení všech kostí bude trvat asi rok. Pak se rozhodnu, zda si nechám odstranit kov, podstoupím další operaci a nakonec si nechám opravit přední zkřížený vaz. Život je takový, jaký je. Musíme přijímat rány tak, jak přicházejí,“ neztrácí optimismus.