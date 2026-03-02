Messi se kaje za své ignoranství: Byl jsem idiot!
Slavný argentinský fotbalista Lionel Messi (38) vyhrál téměř vše, co mohl. Přesto se zmínil, že některých svých rozhodnutí v životě lituje. Dokonce se zpětně nazval idiotem.
Stal se nedotknutelnou modlou Barcelony, poté další dva roky zářil ve francouzském PSG. Patří mezi nejúspěšnější fotbalisty historie a od roku 2023 hájí výrazné barvy amerického Interu Miami. Jenže když se s rodinou přestěhoval za oceán, nebylo najednou všechno tak růžové jako jeho nový dres.
Lionel Messi totiž léta bohorovně ignoroval studium angličtiny. Jako Argentinec neměl se svou rodnou španělštinou v Katalánsku sebemenší problém. Ve Francii už se na něj pohlíželo jako na globální megahvězdu a nad jeho neochotou komunikovat jinak než mateřským jazykem se prostě mávlo rukou. V Americe ho ale dohnala realita.
„Měl jsem všechen čas na světě na studium angličtiny, ale neudělal jsem to a hodně toho lituji. Když o tom teď přemýšlím, říkám si, jaký jsem byl idiot, promrhal jsem spoustu času,“ sype si dnes popel na hlavu argentinský fenomén.
„V životě jsem potkal tolik úžasných lidí, se kterými bych si rád povídal víc. Ale bez šance v tu chvíli. Cítím se kvůli tomu trochu ignorantsky,“ lituje zpětně čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů, olympijský vítěz, dvojnásobný držitel poháru Copa América a mistr světa v jedné osobě.