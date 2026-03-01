Smolař Limberský koupil luxusní byt v Dubaji a teď… Kolem létají rakety!
Smolař roku? Je teprve březen, ale bývalý fotbalista David Limberský (42) by nejspíš tento titul mohl letos opanova. Legendární obránce totiž pořídil na Blízkém východě bydlení pouhý den předtím, než na místo začaly dopadat rakety...
Kdyby se rozdávaly ceny za nejhorší načasování investice, někdejší plzeňská hvězda by brala zlatou medaili. David Limberský se svou rodinou sice žije v Česku, ale čas od času si velmi rád vycestuje za sluncem. Možná také to ho motivovalo, aby si pořídil nemovitost v místě, kde si sluníčka užije víc než v Česku.
Jeho volba padla na oblíbený Dubaj. Jenže k jeho smůle si tam pořídil byt pouhý den předtím, než na město začaly dopadat rakety kvůli zuříícmu konfliktu mezi Íránem a Izraelem.
Černý humor ho ale neopustil a tak místo paniky vtipkoval. „Je super, že jsem si včera pořídil apartmán v Dubaji... Teď tam dopadají rakety,“ napsal k videu z terasy, kde je vidět, že kousek od místa nastala exploze.
Zatímco jiní by si rvali vlasy hrůzou o své investované miliony, Limberský už rovnou nabízí poradenství. „Kdyby někdo chtěl poradit, jak neinvestovat, dejte vědět,“ doplnil se smíchem a přidal emotikony slunečních brýlí.