Porsche Heleny Sukové jde do dražby: Vzácnost za 30 »míčů«
Z továrního pásu ve Stuttgartu-Zuffenhausenu vyjelo jen 14 exemplářů včetně prototypu. Porsche 968 Turbo S je samo o sobě raritní kousek. A tenhle vůz má podle prodejce navíc v papírech jako první majitelku zapsanou Helenu Sukovou (61)!
Fáro z roku 1993 bude dražit aukční firma Gooding Christie’s na ostrově Amelia Island na Floridě 5. a 6. března. „Prodávaný exemplář byl původně dodán na objednávku tenisové šampionce Heleně Sukové a je lakován stříbrnou barvou zermatt, což je barva dle vzorku, a interiér je vyroben z černé koženky a manšestru,“ píše se v inzerátu.
Porsche má »nalítáno« jen 30 367 km a podle fotek vypadá skoro jako fungl nové! Z nuly na sto zrychlí za 4,7 sekundy a může jet maximální rychlostí až 280 km/h.
|Helena Suková pracuje jako psycholožka a usadila se u Máchova jezera.
Odměna za titul?
Vzácný vůz by mohl nalákat motoristické sběratele. Očekává se, že trhne rekord ve své kategorii a prodá se až za 1,2 milionu dolarů, což je v přepočtu na české koruny zhruba 30 »míčů«. Ale samotnou Sukovou, která kdysi dávno jako začínající šoférka odřela slavnému tátovi Cyrilovi (†82) bok žigulíka, aukce překvapila.
Jak k luxusnímu autu přišla? Dostala ho snad za deblový titul v roce 1992 na turnaji Porsche Tennis Grand Prix ve Filderstadtu? „Fakt o tom nic nevím,“ krčila rameny držitelka devíti grandslamových trofejí ve čtyřhře po dotazu Blesku. Že by prodejce zákazníky jen »lakoval«?
Porsche 968 Turbo S
Technické specifikace:
- Řadový čtyřválcový motor SOHC o objemu 2 990 cm3.
- Jedno turbodmychadlo KKK.
- 305 koní při 5 400 otáčkách za minutu.
- 6stupňová manuální převodovka Getrag s diferenciálem s omezeným prokluzem.
- Ventilované kotoučové brzdy na všech 4 kolech s ABS.
- Centrální zamykání, zadní mlhové světlo, zeleně tónované čelní sklo, alarm a klimatizace.