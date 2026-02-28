Exmanželka bombarďáka Kollera Hedvika: Nahá v ráji
Je to snímek trochu umělecký, trochu tajemný, ale hlavně tuze sexy. A o to právě šlo! Hedvika Kollerová (46) se s gustem předvedla světu tak, jak ji pánbůh stvořil.
Exmanželka fotbalového bombarďáka Jana Kollera (52) má ve svém zralém věku pořád rajcovní figuru, sakra dobře to ví a velmi ráda ji na Instagramu ukazuje. Tentokrát bez bázně a hany u hotelového bazénu úplně nahou!
»Heduš« je se svým šamstrem Zdeňkem na výletě v ráji Indického oceánu. Cestuje, dovádí a na ostrově Mauricius z ní byl paf i přírodní zázrak vodopády Tamarind známý jako Sedm kaskád. „Snad už se Zdeňkem zestárnu,“ pronesla před časem Hedvika. Zatím se na to ale evidentně nechystá…